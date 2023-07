Holtan találták Putyin barátjának lányát

A nő már a halála előtti napon rosszul érezte magát.



Fotó: ALEXEY BABUSHKIN / SPUTNIK / AFP

Holtan találták moszkvai lakásában a korábbi regionális kormányzó, a néhai Vaszilij Bocskarev lányát, a 44 éves Natalia Bocskarevet.

A The Sun információi szerint jó ideje nem tapasztalt mozgást Natalia Bocskarev lakása körül a ház portása, ő riasztotta a rendőrséget. A rendőrök a házban megtalálták a nő holtestét, a jelentések szerint a hatóságok nem találtak erőszakos halálra utaló jeleket.

Natalia apja, Vaszilij Bocskarev 1998 és 2015 között kormányozta az orosz Penzai területet. Hivatali távozása után egy évvel halt meg tüdőrákban. Vaszilij Bocskarev Vlagyimir Putyin Egységes Oroszország pártját képviselte – írja az Index.hu.

A férfi fafeldolgozó és sütőipari vállalkozást vezetett, amelyet halála után lánya vett át. Natalia két évvel ezelőtt az orosz lapok címlapjára került, miután átverés áldozata lett. Sajtóinformációk szerint a nő egy vagyont fizetett egy jósnőnek, hogy távolítsa el a rajta ülő „átkot”.

Daughter of Putin's former ally, Natalia Bochkarev, (44), has been found dead at her condo in Presnensky, Moscow pic.twitter.com/jEY5cDiu28