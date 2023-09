Bekeríthetik az oroszokat az ukránok: Fordulópont jöhet a háborúban, ha az északi és a déli fronton is képesek áttörni

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában felhívta a figyelmet a morál fontosságára, szerinte ugyanis egy demoralizált orosz hadsereget könnyen szétverhet egy felkészült ukrán haderő.

Több mint másfél évvel a háború kezdete után Ukrajna hivatalosan is hadat üzenhet ősszel Oroszországnak. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában a hír kapcsán azt mondta,

nem csupán egy kommunikációs fogásról van szó az ukránok részéről, ha ugyanis egy ország hivatalosan is hadban áll, az mozgósítás szempontjából egy egészen más kategóriát jelent.

Szerinte nem arról van szó, hogy eddig nem kezelték háborúként a háborút a felek, de innentől kezdve Zelenszkijnek lehetősége lesz például arra is, hogy azokat a férfiakat, akik nincsenek a frontvonalban, a munkaidejük egy részében katonai tevékenység folytatására utasítsa.

Arra a kérdésre, hogy miért nem lépte meg ezt már korábban az ukrán elnök, Tarjányi úgy felelt, hogy egy háború esetén folyamatosan mérlegelni kell, hogy miközben a fronton zajlanak az összecsapások, közben az országot is működtetni kell.

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor azt is megjegyezte:

láthatóan az elmúlt időszakban az ukránok sikeresen átvették a kezdeményezést az oroszoktól, az ellentámadások ugyanis a szárazföldi mellett már a tengeri területeken is eredményesen zajlanak. Ezért bár a nyugati szakértők is úgy gondolták, hogy pár héten belül véget érhetnek az ukrán műveletek az őszi esőzések miatt, most úgy fest, hogy decemberig folytatni kívánják a támadó tevékenységet.