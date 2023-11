Borzalom: műtét altatás nélkül, sebfertőtlenítés ecettel, "soha életemben nem láttam ilyen súlyos sérüléseket" – Megszólalt egy gázai gyerekkórház igazgatója

Sokszor már altatás nélkül kell műtsenek, a sebeket csak ecettel tudják fertőtleníteni és a halottasházak gyakorlatilag megteltek.

Kép: FADEL SENNA / AFP

A Gázai övezet északi részén fekvő Jabaliya negyedet már harmadik napja bombázzák az izraeli légierők, miközben az áldozatokat kezelő helyi orvosok rémálomszerű jelenetekről számoltak be – írja a Szeretlekmagyarország.hu. Mint idézik, a New York Timesnak arról nyilatkozott Hussam Abu Safyia, a Kamal Adwan Kórház gyermekosztályának igazgatója, hogy az áldozatok és a súlyos sérültek nagy része gyermek, akiket súlyos égési sérülésekkel vagy hiányzó végtaggal szállítottak be a kórházba.

Soha életemben nem láttam ilyen súlyos sérüléseket. Volt olyan gyerek, akinek egyszerűen leszakadt a feje

– mondta az igazgató a lapnak. Abu Safyia elmondása alapján teljesen túlterhelt a kórház, és a készleteiknek is a végére értek: a legtöbb esetben altatás nélkül kell végrehajtaniuk a műtéteket, a sebeket sokszor csak ecettel fertőtlenítik és a halottasházak gyakorlatilag megteltek.