Izrael az évszázad legbrutálisabb bombázásával készül a Gázai övezet lerohanására

Egyre többször be is törnek az IDF katonái az övezetbe, de ez még csak az offenzíva előkészítése.

Kép: MTI/AP

Az izraeli hadsereg egységei csütörtök este és éjjel ismét rajtaütést tartottak a Gázai övezetben – jelentette be az izraeli katonai szóvivő pénteken, az MTI tudósítása szerint. Gyalogsági, páncélos és műszaki alakulatok a légierő drónjainak és helikoptereinek támogatásával törtek be az övezet északi és középső részébe.

Az izraeli hadsereg már a Hamász terrortámadása utáni első napokban átlépte a határt, de a csütörtökön megkezdett, úgynevezett razziák már kiterjedtebbek, az IDF már a lakóházakhoz is közel merészkedik, ahol fegyveresek rejtőzhetnek.

Katonai tisztviselők szerint a razziáknak az a célja, hogy információkat gyűjtsenek és összecsapásokat provokáljanak ki a Hamász fegyvereseivel, hogy azok előjöjjenek a civil lakóházak alatti rejtekhelyeikről. Mindezzel az övezet lerohanását készítik elő.

Mint ahogy arról az RTL beszámol, az offenzíva egyelőre késik, állítólag az Egyesült Államok kérésére. A Pentagon jelenleg azon dolgozik, hogy egy tucatnál is több légvédelmi rendszert juttasson el a térségbe: attól tartanak, hogy a támadás után rakétákkal fogják támadni az amerikai támaszpontokat is. Emellett az is aggodalommal tölti el Washingtont, hogy az IDF szárazföldi támadása kiszélesítheti a konfliktust, melybe a körnező országokban lévő milíciák, vagy akár Irán is beléphet.

Amíg az IDF rázúdul Gázára, a légierő támadja a beazonosított célpontokat. Ennek során több mint 7000 célpontot támadtak, amiről elemzők azt írják:

A 21. század legintenzívebb bombázását hajtották végre.

Az izraeli válaszcsapásokban már több mint 7000 ember halt meg a Gáza övezetben az ottani egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint, a sebesültek száma pedig a 17 ezret is meghaladja.