Intő példa Orbánéknak? Felszámolják a közmédiát Lengyelországban

A lengyel kulturális és örökségvédelmi miniszter a közmédia felszámolásáról döntött – ezt maga Bartlomiej Sienkiewicz jelentette be szerdán az X közösségi felületen.



Kép: YouTube

A miniszter szerint a közmédia társaságainak felszámolási eljárás alá helyezése lehetővé teszi azok "szükséges átalakítását", és elejét veszi az alkalmazottak elbocsátásának, melyre a pénzhiány miatt kerülne sor. Az eljárás bármikor felfüggeszthető – tette hozzá.

Marcin Mastalerek, Andrzej Duda államfő kabinetfőnöke úgy ítélte meg: Sienkiewicz lépése a kormányzó erők "teljes tehetetlenségét bizonyítja, miután nem találtak semmilyen törvényes módszert" a közmédiát működtető társaságok vezetésének leváltására.

A lengyel alkotmánybíróság december közepén előzetes intézkedést adott ki, amelynek értelmében az illetékes miniszternek tartózkodnia kell a közmédiát működtető társaságok felszámolásától. Az intézkedést a testület az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselőinek a közmédiára vonatkozó beadványára reagálva adta ki. Ennek megvitatását a bírói testület január 16-ára tűzte napirendre.

Donald Tusk kormányfő szerda délutáni sajtóértekezletén bejelentette: az államfői vétó miatt kormánya újabb tervezetet készít a médiára vonatkozó kiegészítő költségvetési törvényről, és új médiatörvényt is előkészítenek. A közmédiát a költségvetési tartalékokból fizetik majd, nem pedig államkötvényekből, mint eredetileg tervezték.

Sienkiewicz a múlt héten egy parlamenti határozatra és a kereskedelmi társaságokról szóló törvényre hivatkozva felmentette a lengyel közmédia vezérigazgatóit, és újakat nevezett ki helyettük. Egyben új felügyelőbizottságokat is felállított. Az államfő és a PiS törvénysértőnek minősítette a személycserék lebonyolításának módját. A lengyel közmédiát felügyelő, 2016-ban létrehozott Nemzeti Médiatanács, amelyben többségben vannak a PiS által jelölt tagok, kedden saját vezérigazgatót választott a köztelevízió élére.

A PAP leváltott vezérigazgatója, Wojciech Surmacz eddig nem írta alá lemondását. Piotr Glinski volt kulturális miniszter kedd este közölte: Surmacz ötszáz külföldi újságíróhoz levelet intézett, melyben leírja, hogy a jelenlegi kormány "törvénytelenül próbálja átvenni a PAP hírügynökséget, terrorizálja a szabad médiát és az újságírókat Lengyelországban".

Marek Blonski, a Sienkiewicz által kinevezett új vezérigazgató kedd éjjel kiadott nyilatkozatában viszont "újságírók terrorizálásával" vádolta meg a PiS képviselőit, akik hatáskörük keretében végzett ellenőrzés címén rotációs ügyeleteket tartanak a PAP székházában.

A PiS bizalmatlansági indítványt nyújt be Sienkiewicz ellen "a közmédia erőszakos átvételére tett kísérlet miatt" – jelentette be szerdán Mariusz Blaszczak, a párt frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter. A PiS politikusai szerdán képviselői ellenőrzéseket indítottak a kulturális és örökségvédelmi minisztériumban is.