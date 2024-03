Az orosz állami média szombaton videókat tett közzé arról, amint a bűnüldöző szervek ügynökei kihallgatnak három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy előző este elkövették az oroszországi terrortámadást – írta meg a Moscow Times.

Margarita Simonjan, a Rosszíja Szegodnya médiacsoport és az RT tévécsatorna főszerkesztője Telegram-csatornáján is közzétette az egy videót a moszkvai terrortámadásban részt vevő egyik terrorista kihallgatásáról.

Az elkövető Fariddun Shamsutdin néven azonosította magát, 1998. szeptember 17-én született. A férfi elmondta, március 4-én érkezett Törökországból, és körülbelül egy hónapja kapta a feladatot a megbízótól, hogy vegyen részt a támadásban, aki Telegramon lépett kapcsolatba vele.

Amikor a kihallgatás során megkérdezik, hogy mit csináltak a Crocus City Hallban, ezt válaszolja:

A férfi elmondása szerint félmillió rubelt (mintegy 2 millió forint) ajánlottak fel neki a tömeggyilkosságért, de csak a felét sikerült megszereznie, az ezt az összeget tartalmazó kártyát menekülés közben elvesztette.

A Twitter-bejegyzésben közzétett videófelvételen látható, hogy

A RIA Novosti által közzétett külön videón egy második, tádzsik nyelven beszélő férfi látható, akit egy tolmácson keresztül hallgatnak ki. Elmondása szerint a pénteki támadás mögött álló többi feltételezett támadóval egy szállóban laktak. A férfi azt állította, Abdullo és Muhammad nevű személyekkel állt kapcsolatban, de nem volt világos, hogy pontosan kikre célzott.

Egy harmadik videón egy másik, a bűnüldöző szervek által őrizetbe vett férfi Rajab Alizadehként azonosította magát. Nem tudott pontos választ adni arra, hogy ő és bűntársai hol hagyták a fegyvereket - a Portfolio beszámolója szerint.

Az Iszlám Állam dzsihadista csoport szombaton közölte, hogy négy harcosa felelős a támadásért. A szervezet emellett nyilvánosságra hozott egy fényképet, amelyen állításuk szerint a terrortámadást végrehajtó négy támadó látható.

A Crocus City Hall elleni pénteki esti terrortámadásban legkevesebb 133 ember veszítette életét, a sebesültek száma is száz felett van. Az orosz hatóságok 11 embert vettek őrizetbe a merénylettel összefüggésben.

Moscow attacker questioning:

Full transcript.

He claims that he arrived from Turkey on March 4.

- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP