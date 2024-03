Üzent az Iszlám Állam: hatalmas pusztítást vittünk véghez – A moszkvai lövöldözésben több mint 90 ember halt meg

A péntek esti moszkvai lövöldözés után – amelyben a legfrissebb jelentések szerint több mint 90 ember halt meg, további 145 pedig megsebesült –, az Iszlám Állam vállalta magára a terrorcselekmény elkövetését. Az Index összeszedte, hogy milyen, a szervezethez köthető támadások és merényletek történtek az elmúlt években, a keresést európai eseményekre szűkítve.

A péntek esti, Iszlám Állam által elkövetett moszkvai terrortámadásban legkevesebb 93 ember vesztette életét, 145 embert pedig kórházban ápolnak, de az orosz jelentések szerint az áldozatok száma még növekedhet. Az ENSZ BT nemzetközi együttműködést sürget a felelősök megtalálására és elfogására, miközben folyamatosan érkeznek a nemzetközi részvétnyilvánítások.

Az Iszlám Állam közleményében annyit közölt a Telegram-csatornáján, hogy „keresztények nagy létszámú összejövetelét” támadták meg, ahol százakat megöltek és megsebesítettek.

Harcosaik hatalams pusztítást vittek véghez, majd teljes biztonságabn visszatértek bázisukra – áll a közleményben, melynek hitelességét független forrás még nem erősítette meg – írta meg az Index.

Mentőautók a Crocus City Hall nevű hangversenyteremnek otthont adó épületnél, amelyben katonai terepruhát viselő fegyveresek tüzet nyitottak Krasznogorszkban 2024. március 22-én. Szemtanúk szerint az automata fegyverrel felszerelkezett támadók gránátot vagy gyújtóbombát dobtak a nézőtérre, ahol nagy robbanás hallatszott, majd tűz keletkezett. A támadásnak legkevesebb negyven halálos és több mint száz sebesült áldozata van. Fotó: MTI/AP/Szergej Vegyjaskin

Az Iszlám Állam által elkövetett európai terrorcselekmények

A moszkvai támadást követően összeszedtük, hogy mely merényletek és terrorcselekmények köthetők a dzsihádista csoporthoz az elmúlt évekből. Fontos, hogy csak 2014-ig, vagyis az Iszlám Állam (rövidítve ISIS vagy ISIL) megalakulásáig mentek vissza, hiszen az Abu Muszab az-Zarkávi által alapított terrorszervezet különböző nevek alatt már 1999 óta létezik. 2004-ben léptek szövetségre az al-Kaidával, amikor az-Zarkávi hűséget fogadott Oszáma Bin Ládennek. 2006-ban további szervezetekkel egyesülve megalapították az Iraki Iszlám Államot, majd 2013-ban Szíria felé terjeszkedve felvették az Iraki és Levantei Iszlám Állam elnevezést.

2014. június 29-én, a Kalifátus kikiáltásával döntöttek az Iszlám Állam név mellett.

A Bataclan és a párizsi merényletsorozat

Az Iszlám Állam által felvállalt első, Európa területén elkövetett terrortámadás a párizsi Bataclan színházban elkövetett lövöldözés néven elhíresült merénylet, ám 2015. november 13-án Párizsban nemcsak ez az egy lövöldözés történt, hanem egy előre megtervezett terrorakció-sorozat is. 21 óra 16 perckor három robbantás és hat lövöldözés volt különböző helyszíneken – köztük egy robbantás a State de France stadionnál –, viszont a legtöbb áldozatot a Bataclanban elkövetett lövöldözés és az ebből kialakult túszdráma követelte.

Az Eagles of Death Metal zenekar koncertje közben terroristák AK-47-es gépfegyverekkel tüzet nyitottak a nézőtéren, majd túszokat ejtettek, és az éjfél utánig tartó túszdrámában a rendőrökkel is tűzharcba keveredtek. Az akciónak összesen 112 halálos áldozata volt, a rendőrség pedig a jelentések szerint mind a nyolc elkövetővel végzett.

További öt helyszínen érte támadás a francia főváros lakóit és a turistákat: a La Belle Équipe kávézóban, a rue Charonne-on, a Le Carillon bárnál, a rue de la Fontaine au Roi-nál, illetve a boulevard Voltaire-en is, itt összesen 38 ember vesztette életét.

Brüsszeli merényletek

2016. március 22-én több bombatámadás is történt a belga fővárosban. Két robbanás történt a város repülőterén, egy pedig a mealbeeki metróállomáson. Mindkét helyszínen voltak halálos áldozatok, összesen 32 fő, viszont a sebesültek száma meghaladta a kétszázat. Két magyar állampolgár – egy kormányalkalmazott és egy helyi cég dolgozója – is a sérültek között volt, egyiküket belső vérzés, a másikukat csonttörés miatt szállították kórházba, és meg is műtötték őket.

Belgiumot egyébként sokan a „dzsihádista ideológia melegágyaként” vagy „dzsihádista toborzóközpontként” is emlegetik, ugyanis a lakossághoz viszonyítva itt a legmagasabb a külföldön harcoló dzsihádisták száma a nyugat-európai országok közül.

Nizzai „nemzeti ünnep”

Franciaország nemzeti ünnepén, 2016. július 14-én egy iszlamista támadó teherautóval hajtott az ünneplő tömegbe (a 31 éves, tunéziai származású, nizzai Mohamed Lahouaiej Bouhlel), miközben gépfegyverrel lövöldözött a rendőrökre. A teherutót végül megállították, a sofőrt pedig agyonlőtték.

A támadást állítólag már 2015-ben tervezni kezdte Bouhlel, aki már előtte több kisebb bűncselekményt is elkövetett, és akinek öten is segítettek. Az elkövető által bevetett „gyilkos fűnyíró” módszert az al-Káida 2010 óta ajánlotta iszlamista merénylőknek.

Bajor pokolgép

Németország sem maradt ki a szórásból, két nappal az újabb francia támadás előtt a bajorországi Ansbachban egy 27 éves öngyilkos merénylő pokolgépes robbantást hajtott végre. A szíriai férfi állítólag menekültstátuszt kért a hatóságoktól, ezt viszont nem kapta meg, ezért bosszúból az ansbachi zenei fesztivál bejáratánál felrobbantotta magát.

Összesen 12 ember sebesült meg – ebből hárman súlyosan –, viszont a merénylő célja a 2500 résztvevőt számláló fesztivál volt.

Újabb francia túszejtés

Franciaország 2016. július 26-án ismét az Iszlám Állam célkeresztjébe került, ugyanis két iszlamista fegyveres túszul ejtett öt embert Rouen egyik elővárosának, Saint-Étienne-du-Rouvray-nak a templomában. A késsel felfegyverzett támadók a mise alatt mentek be a templomba, majd foglyul ejtették a 85 éves Jaques Hamel atyát, két apácát és két hívőt. Az egyik apáca el tudott menekülni, ő értesítette a hatóságokat, így alakult ki a negyvenperces túszdráma.

Az elkövetők a 85 éves, térdre kényszerített pap torkát elvágták (utolsó szavai állítólag a „távozz tőlem, sátán” voltak), majd működésképtelen fegyverekkel és „Allahu akbar” (Allah a leghatalmasabb) és „Daesh” (az Iszlám Állam arab neve) felkiáltásokkal kirohantak a templomból. A rendőrség lelőtte az elkövetőket.

Londoni „gyilkos fűnyíró”

2017. március 22-én – pont egy évvel a brüsszeli robbantások után – a londoni Westminster hídon hajtott a tömegbe egy támadó (az 52 éves Khalid Masood), aki utána nekiment a Parlament kerítésének, majd kiszállt, és a palota kertjében halálra szurkált egy rendőrt. A biztonságiak agyonlőtték.

Masood a Scotland Yard közlése szerint többször került már bíróság elé erőszakos bűncselekmények miatt, viszont terrorizmussal egyszer sem vádolták meg. A támadás után egy nappal vállalta magára történteket az Iszlám Állam.

Stockholmi „kirakatrendezés”

Két héttel később egy stockholmi sétálóutcában ismétlődött meg a jelenet, ugyanis egy terrorista a tömegbe hajtott, majd egy bolt kirakatában állt meg. 2017. április 7. délutánján történt mindez, amikor is a férfi ellopott a Spendups sörfőzdéből egy teherautót, Drottninggatan felé vette az irányt, és a sétálóutcában a tömegbe hajtott.

A 39 éves üzbég férfit a rendőrök őrizetbe vették. A támadásnak négy halálos áldozata volt.

A manchasteri Ariana Grande-koncert

Még ugyanebben az évben, május 22-én Ariana Grande tartott koncertet a Manchester Arénában, ahol este fél 11 körül egy öngyilkos merénylő, név szerint Salman Abedi robbantotta fel magát. A merényletnek 22 halálos áldozata és 59 sebesültje volt, nagyrészt a koncertet látogató tinédzserek. Az énekesnő a történtek hatására lemondta a turné további állomásait.

A hírszerzés szerint Abadi nem egyedül tervelte ki a robbantást, nyolc embert hallgattak ki az ügyben, aki segédkezhetett benne, többek között az elkövető öccsét is. Abadi a hírek szerint a líbiai különleges erőknél szolgált, majd 1991-ben kért menedékjogot Angliában, ahol le is telepedett, 1994-től élt Manchesterben – mint a helyi muszlim hitközösség egyik szónoka.

Londoni késelések

Szintén 2017-ben, június 3-án még mindig Anglia állt az Iszlám Állam támadásainak középpontjában, ugyanis délelőtt 10 óra körül három elkövető a London Bridgen az emberek közé hajtott egy kisteherautóval, majd a környék éttermeiben és pubjaiban késekkel kezdték szurkálni az embereket. Nyolc embert megöltek, és további ötvenet megsebesítettek.

Három férfi, a 22 éves Youssef Zaghba, a 27 éves Khuram Shazad Butt és a 30 éves Rachid Redouane hajtotta végre a támadást. Eredetileg egy 7,5 tonnás teherautót akartak bérelni az akcióhoz, de nem volt rá pénzük. Az akció után nyolc perccel a kiérkező rendőrök agyonlőtték a terroristákat.

Katalóniai ámokfutás

2017. augusztus 17-én és 18-án is terrortámadást követett el az Iszlám Állam Katalóniában, mindkét alkalommal a tömegbe hajtottak az elkövetők. Az első nap délutánján a barcelonai sétálóutcán, a Las Ramblason hajtottak a tömegbe, majd másnap hajnalban 120 kilométerrel arrébb, Cambrils tengerparti sétányán. A két támadásban több mint százan megsérültek, és 15-en meghaltak.

A Las Ramblason 500 méteren keresztül cikáztak a tömegben az elkövetők egy Fiat Talento autóval, majd egy újságosbódénak ütköztek. A sofőr elmenekült a helyszínről, azóta sem azonosították vagy fogták el. Két órával később egy ellenőrzőpontnál nem állt meg egy Ford Focus, és elütött két rendőrt. Az autót három kilométerrel arrébb találták meg, benne a megkéselt tulajdonossal. Feltételezhetően az egyik elkövető menekült az autóval, és ölte meg a tulajdonost.

Másnap Camrilsban egy Audi A3-as hajtott a sétálók közé, heten megsebesültek, egy ember pedig meghalt. Az autóban lévő terroristák közül mind az ötöt megölte a rendőrség – bár egyikük csak később halt bele a sérüléseibe.

Robbanómellényeket, baltát és késeket találtak a kocsiban, de a mellényekben nem volt robbanószer.

Hat év kihagyás után újra Brüsszel

2017 és 2023 között az Iszlám Állam tevékenysége a Közel-Keletre és Észak-Afrikára tolódott, a köztes időben nem volt újabb nagy, felvállalt terrortámadásuk Európában. 2023. október 16-án viszont megtört a csend, és Brüsszelben svéd futballrajongókat támadott és ölt meg egy Abdálszalim Laszúd nevű, 45 éves tunéziai férfi. Kora este a Place Sainctelette környékén kezdett lövöldözni az elkövető, aki svéd futballszurkolókat vett célba, akik a Belgium–Svédország Európa-bajnoki selejtezőre érkeztek a városba, a királyi stadionba. A stadiontól mintegy öt kilométerre az elkövető két embert megölt, és egyet pedig megsebesített.

Egy éjszakán át tartó hajtóvadászat után végül Laszúdot másnap reggel lőtték le a rendőrök a lakása közelében. Az indítékról azt tartják, hogy a 2023-as svédországi Korán-égetések is közrejátszhattak, de azt se zárják ki, hogy köze volt az interneten terjesztett összeesküvés-elméletekhez, miszerint Svédország elrabolt muszlim gyerekeket. Egy közösségi médiában megosztott videóban Laszúd azt mondta, hogy azért ölte meg áldozatait, mert svédek voltak.

A legújabb támadás helyszíne és időpontja: 2024. március 22., Moszkva.