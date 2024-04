Orbán másik nagy barátja is komoly bajban van – Tízezrek követelték Netanjahu lemondását

Hamar visszatérhet munkájához Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnapi sérvműtétje után, mindeközben tízezrek követelik Izraelben a kormányfő lemondását.

Több tízezren tüntettek országszerte a kormány és Netanjahu ellen, miközben a miniszterelnök koalíciója egyébként is az eddigi legnehezebb időszakát éli, számolt be a Guardian. Tel-Avivban, Jeruzsálemben, Haifában és Cézáreában is voltak tüntetések, ahol a háború fél évvel ezelőtti kirobbanása óta fogva tartott gázai foglyok szabadon bocsátását és Netanjahu lemondását követelték – mondván, ő az akadálya a további túszok szabadon engedésének – írja a 444.hu

Izraeli zászlót tartó ellenzéki tüntetők követelik az elhurcolt izraeli túszok azonnali elengedését és Benjámin Netanjahu miniszterelnök lemondását Fotó: MTI

Eközben a miniszterelnök koalíciója is megosztott. Hétfőn jár le az a legfelsőbb bírósági ítélet, amely felmentette az ultraortodox férfiakat a katonai behívó alól. A kérdésben nem értenek egyet a jobboldali vallásos és a világi pártok, miközben Netanjahu kijelentette, hogy Izrael folytatni fogja a Rafah elleni offenzíváját. Rafah az egyiptomi határ közelében fekvő város, ahol a becslések szerint a gázai lakosság közel fele, mintegy 1 millió ember tartózkodhat jelenleg.

A Hamász nagyjából 1200 áldozatot követelő októberi támadása során mintegy 250 embert rabolt el. Izrael becslései szerint közülük mintegy 130-an még mindig a Gázai övezetben lehetnek. A hozzátartozók napi szinten tüntetnek. Szerdán is volt demonstráció, miután zsákutcába jutottak a tárgyalások a Hamásszal a tartós tűzszünetről és a túszok elengedéséről.

Az amerikai, katari és egyiptomi közvetítőkkel zajló dohai tárgyaláson Izrael 7-800 palesztin fogoly szabadon engedését ajánlotta fel 40 izraeli túszért cserébe. A Gázai-övezetet a háború kirobbanásáig uraló Hamász elutasította az ajánlatot, mivel állandó tűzszünetet, valamint az izraeli csapatok teljes kivonulását várják el a mostanára szinte porig rombolt Gázából.