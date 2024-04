Sokkoló: Az elgázolt szerb kislány felébredt a csomagtartóban, Dankát ezután megfojtották gyilkosai, majd kidobták egy szeméttelepen (18+)

Újabb megrázó részletek derültek ki az eltűnt kétéves szerb kislány kapcsán. A szerb miniszterelnök a tragédia bejelentésekor úgy fogalmazott, hogy „szörnyekkel állnak szemben”. Danka Ilicset eltűnése után csaknem 10 napig keresték Európa-szerte, így Magyarországon is. Csütörtökön derült ki, hogy két férfi elütötte, majd elrejtették a holttestet egy szemétlerakónál. Pénteken kiderült az is, hogy a kislány még életben volt, amikor a csomagtartóba rakták, felébredt, ezért az egyik férfi megfojtotta. Ezután a gyermek a holttestét a a szeméttelepen kidobták, és elrejtették. További sokkoló részlet, hogy az kislányét kereső apa meg is állította a furgont, ahol hátul feküdt az elütött lánya, hogy megkérdezze a férfiakat, látták-e valahol a gyermekét.

Ahogy korábban mi is megírtuk, több mint tíz napon át keresték azt a kétéves szerb kislányt, akiről kiderült, hogy egy helyi kommunális közvállalat két ötvenéves dolgozója elütötte autóval, majd megpróbálták eltüntetni a gyerek holttestét.

A szerb belügyminisztérium képén a Danka Ilic eltűnt kétéves kislányt keresik rendőrségi mentők Bor környékén 2024. március 29-én. Április 4-én a szerb rendőrség letartóztatott két embert azzal a gyanúval, hogy autóval halálra gázolták a gyermeket, a holttestét pedig egy Bor melletti szeméttelepre vitték. MTI/AP/Szerb belügyminisztérium

Dankát 2024. március 26. óta keresték, amikor elsétált szüleinek hétvégi házából a szerbiai Bor mellől, amíg édesanyja vízért szaladt. Mostanra kiderült, hogy a kislányt mindössze hét perccel azután gázolta halálra két férfi, hogy elcsellengett otthonról.

Rossz hírt kell közölnöm a mi Dankánkról. A rendőrség őrizetbe vett két személyt, akik megölték a kislányt, s ahogy értettem, beismerték a tettüket. Igazi szörnyetegekkel van dolgunk!

– ezekkel a szavakkal jelentette be a tragikus hírt Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke. Danka szülei sokkot kaptak, miután megtudták, hogy kislányukat meggyilkolták: mentő vitte kórházba mindkettejüket.

A gyanúsítottak beismerték tettüket

Mindketten a helyi kommunális cégnél dolgoznak – szolgálati Fiat Pandájukkal hajtottak a megengedettnél jóval gyorsabban, amikor elgázolták az út közepén álló kislányt. Miután kiszálltak, nem hívtak segítséget.

A vérző Dankát betették a csomagtartóba, majd a közelben lévő illegális szeméttelepre hajtottak vele, itt rádobták a kupacra és hulladékkal takarták be

- számolt be a megrázó részletekről a Blikk. Ezután hazamentek, az autó csomagtartóját kitisztították, majd megbeszélték, hogy visszamennek és még több szemetet húznak a holttestre. A következő napokban ezt még többször megtették, teljesen elrejtve így szem elől a halott kislányt.

A szerb kislány még élt, miután elütötte a két férfi

Ninoslav Cmolic, a szerbiai Bűnügyi Nyomozóhatóság Igazgatóságának vezetője pénteken elmondta, hogy

a gyanúsítottak azt hitték, hogy a gázolásba belehalt a kislány, ezért berakták a csomagtartóba, de a lány egyszer csak felébredt és ők megijedtek és megfojtották Dankát.

Ezután holttestét a szeméttelepen kidobták.

A rendőrség átkutatta a vitatott hulladéklerakót, azonban eddig nem találták meg a gyerek testét. Több szemétlerakó területén jelenleg is zajlanak a keresések, mert a rendőrség feltételezi, hogy az egyik gyanúsított Danka holttestét egy másik helyre szállította két nappal a bűncselekmény után.

A szerb belügyminisztérium képén a Danka Ilic eltűnt kétéves kislányt kereső rendőrségi mentők átkutatnak egy erdőt Bor környékén 2024. március 29-én. MTI/AP/Szerb belügyminisztérium

Az édesapa megállította a gyilkos-furgont

A bori bűnügyi rendőrség nyomozása alapján a bűncselekmény március 26-án 13 óra 52 perc körül történhetett, tehát az édesanya bejelentése szerint hét perccel a kislány eltűnése után. A szülők elmondása szerint Danka eltűnése után az anya észrevett egy fehér furgont a házuk közelében, amely mellett egy férfi állt. A nyomozás során kiderült, hogy arról az autóról volt szó, amelyben a gyanúsítottak voltak. Éppen aknafedeleket ellenőrizték.

A szerb belügyminiszter, Bratislav Gasics azt közölte, hogy miután a munkások elindultak az ellenőrzés helyszínéről, 30-40 méterrel arrébb ütötték el a lányt. Az autót D. D. vezette, S. J., a másik férfi pedig az anyósülésen ült, és ő volt az, aki kinyitotta az ajtót, az eszméletét vesztett kislányt pedig bedobta hátra, a szerszámok közé.

Miközben autójukkal haladtak, megbeszélték, hogy a testet valahol elrejtik, eközben, 13:57-kor a kislány apukája megállította őket, hogy megkérdezze, látták-e Dankát. Ők azt felelték, hogy nem, miközben hátul feküdt a lány a furgonban. Ezt követően dobták ki a kislány holttestét az elsőként megjelölt illegális hulladéklerakónál, ahonnan a gyanú szerint később egyikük egy máig ismeretlen szeméttelepre vitte Dankát.

A szerb belügyminiszter arról is beszámolt a Szabad Magyar Szó információi szerint, hogy S. J. elment Banjsko Poljéba keresni a kislányt, miközben tisztában volt vele, hogy ő oltotta ki az életét.