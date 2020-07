A Magyar Sí Szövetség csütörtöki küldöttgyűlése visszahívta a szervezet elnökét, Miklós Editet és az elnökségét. Az MSSZ-t 2018 áprilisa óta vezette Miklós Edit, egy botrányosra sikerült közgyűlésen választották meg Bajai András helyett.

A szövetség közleményében kiemelte: a küldöttgyűlés – miután elsöprő többséggel elfogadta az elnökség szakmai beszámolóját – 28 igen, 11 nem és 6 tartózkodás ellenében visszahívta az elnökséget.

Hozzátették: ezt követően jelölő bizottságot hoznak létre, az új küldöttgyűlést pedig szeptember 11-re hívják össze.

- nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek Miklós Edit. "Amiért elvállaltam a posztot, azt megtettem, ami a tudásomból tellett, azt véghez vittem. A sportolókért dolgoztam, olyan szakmai programot dolgoztunk ki, melynek már látszottak az eredményei, de lehet, hogy másra van szükség" – tette hozzá a világkupa-dobogós, olimpiai hetedik korábbi lesikló.

Miklós Edit a Blikknek azt mondta, értetlenül áll a történtek előtt.

Hiszen a klubok küldöttei először elfogadták a napirendet és az elnökség szakmai beszámolóját is, majd szinte a semmiből visszavonták a tisztségünket. A szövetség élén mindent megtettem az elmúlt években, és voltak eredményeink is: a síugró Vörös Virág megszerezte első világkupa-pontjait, a magyar biatlonsport szintén fejlődött, a szövetségi programoknak köszönhetően az ifjúsági alpesi sízőink is olyan eredményeket tudtak elérni, amit eddig soha