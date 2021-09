Dagad a botrány: rendőrségi feljelentés, FIFA-vizsgálat a magyar szurkolók miatt – reagált az MLSZ is – Videón, ahogy poharakkal fejbe dobták Raheem Sterlinget a gólöröme közben

Ahogy arról korábban beszámoltunk Magyarország vereséget szenvedett csütörtökön hazai pályán az Anglia elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Az angol labdarúgó-szövetség pedig a FIFA-hoz fordul a magyar szurkolók rasszista viselkedése miatt.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is vizsgálja a Magyarország–Anglia világbajnoki selejtezőn történt szurkolói incidenseket, már feljelentést is tett a rendőrségnél - írja az Index.hu.

A szigetországiak elítélik a Puskás Arénában történteket, de minden bizonnyal a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) sem megy el szó nélkül a történtek mellett.

A lap úgy értesült, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség is vizsgálja a csütörtökön este történteket. A Puskás Aréna szabályzatának megsértése a stadionból való kitiltást, valamint polgári peres eljárást eredményezhet.

Az MLSZ a pohárbedobálás és egyéb ügyekben is vizsgálódik, sőt, több esetben a rendezők rendőrségi feljelentést tehetnek.

A kitiltást szintén a rendező – jelen esetben az MLSZ – kezdeményezheti, de a rendőrségi feljelentéshez hasonlóan csak akkor, ha a személyazonosságot kétséget kizáróan tudják igazolni. A feljelentés és a kitiltás is jogszabályban van részletezve.

Az Index értesüléseit később hivatalos közleményben erősítette meg az MLSZ:

a pályára lépő, a fénygránátot és a poharakat bedobó szurkolók azonosítása zajlik. Ellenük megtette/megteszi a rendőrségi feljelentést az MLSZ. Az esetleges pénzbüntetést polgári peres eljárás keretében a szövetség az elkövetőkre hárítja, emellett a sportrendezvényekről történő 2 éves kizárásra számíthatnak az eljárás végén.

Az angol BBC értesülései szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) vizsgálatot indít a csütörtök esti Magyarország–Anglia világbajnoki selejtezőn történt szurkolói incidensek miatt.

Az angol Raheem Sterlinget gólöröme közben így dobták fejbe poharakkal a magyar ultrák. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A fenti jelenetről videó is készült:

Több angol tudósító és játékos is arról számolt be, hogy rasszista inzultusok érték az angol válogatott színes bőrű labdarúgóit, főként Raheem Sterlinget és Jude Bellinghamet. Az angol lapok is kiakadtak a magyar szurkolók viselkedése miatt.

A FIFA jelenleg arra vár, hogy megérkezzen a hivatalos meccsriport, ami alapján megkezdheti az eljárást.

Boris Johnson brit miniszterelnök is a FIFA vizsgálatát szorgalmazza, elfogadhatatlannak tartja, ami történt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált az üggyel kapcsolatban, aki egy videót posztolt a júliusi Eb-döntőről – írja a 24.hu.

Az angol játékosok panaszkodnak a tegnapi „ellenséges budapesti hangulat miatt”. Az alábbi felvétel a Wembley-ben készült az EB-döntő előtt. Az olasz himnusz alig hallható az angol szurkolók füttykoncertje közepette. Akkor is nyilatkoztak vajon hasonlókat???

- írta bejegyzéséhez.

Felcsút környékének országgyűlési képviselője nem értette a füttyöt, de szerinte Trianonért is térdepeltek az angolok a kezdő sípszó előtt.

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 18 órakor Albánia vendégeként lép pályára, majd jövő héten szerdán Andorrát fogadja.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor