Újabb zsíros mutyi: ezúttal Szijjártó Péter intézte Deutsch Tamás unokaöccsének

Újabb csodálatos életpálya modellnek lehetünk tanúi.

Deutsch Domonkos kedvéért növelték a főosztály álláshelyeinek számát, illetve nem a kezdő pozíciót jelentő kormánytanácsosként (vagy esetleg gyakornokként) kezdhette meg munkáját a minisztériumban, hanem egyből vezető kormánytanácsosként – adta hírül a Blikk.hu.

A Szijjártó vezette külügyminisztériumban 2018-ban hozták létre a Sportdiplomáciai Főosztályt Menczer Tamás államtitkársága alatt, hogy „kihasználják a sportban rejlő diplomáciai előnyöket”, hogy „a diplomácia segítségét kérjék a sportban”, valamint hogy „bemutassák a világnak, hogy Magyarország egy sportnemzet”. A lap szerint Szijjártó számos korábbi futsalos csapattársát és volt élsportolót vett fel a minisztériumba.

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Dunakesziről már 2014-ig is legalább hat korábbi focista került a külügyhöz, de olyan korábbi élsportólóknak is munkát adott Szijjártó, mint Vincze Ottó (a barcelonai magyar örökség feldolgozásáért felelős személy), Taróczy Balázs (barcelonai főkonzul), Gór-Nagy Miklós (a New York-i főkonzulátus külgazdasági attaséja), Kökény Roland (a külügyminisztérium sportdiplomáciai tevékenységében való közreműködés, valamint a sportdiplomáciai márkaépítő tevékenység támogatása), valamint Gyurta Dániel (sportdiplomáciai tevékenység folytatása). Utóbbi kettő szerződéses alapon dolgozik a minisztériumnak, tavaly Kökény 9,6 millió, Gyurta pedig 12 millió forintot kapott a munkájáért.

A külügyminiszter a Nemzeti Sportnak korábban azt mondta, hogy a hivatala azért foglalkoztat ennyi sportolót, mert „egykori sportolóként pontosan tudják, milyen a hazáért küzdeni, ezt tették egész pályafutásuk alatt és keresem a lehetőséget, hogy további, pályafutásukat befejező, külföldi tapasztalattal rendelkező sportolókat vonjak be a diplomáciai munkába”.

Tájékoztatom, hogy – figyelemmel miniszter úr döntésére, miszerint Deutsch Domonkos a Sportdiplomáciai Főosztály állományába kerüljön felvételre – rendkívüli, egyedi döntésem alapján a Sportdiplomáciai Főosztály részére 2021. szeptember 30. napjától vezető kormánytanácsos besorolási kategóriájú alaplétszámba tartozó álláshely kerül biztosításra bruttó 400.000 Ft bérfedezettel. Ennek eredményeként a Sportdiplomáciai Főosztály engedélyezett álláshelyeinek száma hatról hétre módosul.

– derül ki a Szabad Európa birtokába jutott feljegyzésből, vagyis Deutsch Domonkos kedvéért növelték a főosztály álláshelyeinek számát, illetve nem a kezdő pozíciót jelentő kormánytanácsosként (vagy esetleg gyakornokként) kezdhette meg munkáját a minisztériumban, hanem egyből vezető kormánytanácsosként. Egy másik dokumentum szerint Deutsch Domonkost pár hónap elteltével már elő is léptették sportdiplomáciai referenssé. Deutsch Tamás unokaöccse nem válaszolt a lapnak a munkáját illető kérdéseire, és azt sem árulta el, lediplomázott-e már.

