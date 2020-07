„Olyan mocskos fertő létezését táplálja, amit nagyon gyorsan el kell törölni a föld színéről” – Köböl Anita megrázva fakadt ki a Kaleta-üggyel kapcsolatban

Instagramon írt a témáról.

Köböl Anita is felemelte hangját és a felháborodását fejezte ki a Kaleta-ügy kapcsán. Instagram-bejegyzésében foglalt állást a témában, amiről meglehetősen határozott véleménye van.

A TV2 műsorvezetője ezúttal úgy érezte, nem maradhat csöndben.

– kezdte.

Fontosnak tartja, hogy hallassuk hangunkat, beszéljünk a gyerekeinkkel erről az érzékeny témáról, hiszen csak így tudjuk megvédeni őket.

„Csak nézni IS BŰN‼️ Hiszen egy olyan mocskos fertő létezését táplálja, amit nagyon gyorsan el kell törölni a föld színéről. Tudni róla és nem szólni IS BŰN ‼️Megtenni pedig.... GYALÁZAT. A megfelelő büntetés kiszabása már nem tudja semmissé tenni mindazt, ami megtörtént. De akkor is legyen a büntetés megfelelő, enyhítő körülmény nem létezik egy ilyen súlyos helyzetben”