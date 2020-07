Orbán Viktortól kéri az özvegye, hogy állami temetése legyen Gábor Zsazsának

Döntést hozott Gábor Zsazsa özvegye a Los Angelesben elhunyt hollywoodi díva magyarországi temetéséről.

Gábor Zsazsa utolsó kívánsága az volt, hogy Magyarországon helyezzék végső nyugalomra. Volt férje, Frédéric von Anhalt herceg most Budapesten van, néhány napja érkezett, szervezi a temetést.

A Blikk szerint

a döntés már meg is született, hogy Gábor Zsazsa a Fiumei úti sírkertben legyen eltemetve, amihez a lap szerint Orbán Viktor segítségét is kéri a herceg, ugyanis szeretné, ha volt felesége állami temetést kapna. A herceg úgy tervezi, ennek érdekében kérvényt ír a Miniszterelnökségnek.

A lap felidézi, hogy a hatályos temetkezési törvény nem határozza meg, kik részesülhetnek állami temetésben. Ezt a Miniszterelnökség rendeli el, állami tulajdonban lévő temetőben és gondoskodik arról, hogy az eseményen a kormány képviselje magát. Ezek után nemcsak a szerződéses temetkezési vállalkozás költségeit térítik meg, de a rendezvény biztosításáról is gondoskodnak, amely akár zárt körű is lehet. A tavaly januárban elhunyt Andy Vajna özvegye is ezt kérelmezte.

Harmincöt együtt töltött év után veszítettem el a feleségemet, és most tudatosult bennem, hogy itt kell majd őt hagynom

– mondta a bulvárlapnak Frédéric von Anhalt.

Cikk- és címlapkép: AFP

(blikk.hu)