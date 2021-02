Rogán 20 évvel fiatalabb új felesége szépségversenyeken indult, manöken volt és bölcsészkaron végzett

Titokban megnősült Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője. Mindez a politikus éjszaka nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából derült ki.

A Blikk cikke szerint a hölgy 20 évvel fiatalabb a politikusnál. Borsodi lány, Kazincbarcikán érettségizett a helyi gimnáziumban. Ismerői „feltűnően csinos jelenségnek” írták le őt, emiatt nem is meglepő, hogy korábban több szépségversenyen is elindult, sőt, manökenként is kipróbálta magát.

De a hölgy nemcsak csinos, okos is:

- írja a bulvárlap.

- az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett magyar szakon, diplomamunkáját Molière: A mizantróp című drámájáról írta.

A házasságkötés hivatalos része a lehető legszűkebb körben történt. A bulvárlap úgy tudja, hogy a járványhelyzet elmúltával terveznek nagyobb mennyegzői dínom-dánomat.

(Blikk)

Cikk- és címlapkép: MTI/Kovács Tamás