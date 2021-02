Nemrégiben töltötte be hetvenötödik életévét Nagy Feró. A jeles alkalomból a miniszterelnök is felköszöntötte a dalszövegírót. Erről is kérdezte a Rockstation blog. "a Nemzet Csótányát".

Nagyon jólesett, hiszen olyan fügepálinkából kaptam, amelyhez szerintem a Karmelita kolostorban termelték a fügét. Úgy emlékszem, vannak ott fügefák. Írt hozzá egy kis levelet is. Nagyon jólesett, hogy a miniszterelnök úr észreveszi, hogy születésnapom van és foglalkozik vele

- mondta az Orbán Viktortól kapott ajándékáról Nagy Feró. A zenészt 75. születésnapja, valamint az ez alkalomból megjelent tribute-lemez apropóján kérdezte a Rockstation blog. A születésnapi Orbán-üdvözletről Feró még annyit mondott:

És felköszöntenek azok a rajongók is, akik – mondjuk így – elmentek egy másik irányba, de a nagyon nagy baloldali politikusok nem. Érdekes a dolog. Az ember ne felejtse el, honnan indult. Aztán hogy hova érkezik, hogy nem ért egyet velem valamiben, vagy hogy nem tetszik neki, hogy engem Orbán Viktor felköszöntött és ezért nem is rajong annyira értem, az engem nem zavar. Nekem tetszik. Tiszteletben tartom mindenkinek a politikai állásfoglalását, gondoljon mindenki azt, amit akar, de van az ún. művészeti része a dolognak. Ahogy én is hihetetlenül tiszteletben a tartom Bródy Jánost, mert az egyik legnagyobb magyar alkotó, zenész, szövegíró.

"Nekem születésnapi albummal kapcsolatosan az az elsődleges, hogy az én személyem vagy a szerzeményeim, a tevékenységem összefogta a zenésztársadalmat, és Ákostól Bródyig mindenki megtisztelt azzal, hogy rajta van ezen a lemezen. Ez egy összefogás, mi együvé tartozunk, ami egy nemzeti minimum, ha más nem is" – nyilatkozta a születésnapi kiadványról a Beatrice frontembere.

