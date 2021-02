Brad Pittnek mindig is Shiloh volt a kedvenc gyereke.

Brad Pitt és Angelina Jolie legidősebb gyermeke, Maddox megharagudott már a sztárpár válása kezdetén apjára, ám úgy tűnik, nem ő az egyetlen, aki nem kér többet a hírességből. A sajtó értesülése szerint ugyanis Brad Pittnek egy másik gyermekével is megromlott a viszonya.

Brad Pitt and His Oldest Son Maddox Jolie-Pitt Reportedly Have No Contact or Relationship Now https://t.co/R8xWjmuAOZ pic.twitter.com/CpmNQwVJhd