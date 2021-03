Schobert Norbert cserben hagyja pártfogoltját? Hajléktalan lehet az extrém túlsúllyal küzdő Gézát?

Munkavállalásra biztatja Schobert Norbert a hajléktalanság szélén álló pártfogoltját, Rácz Gézát. Az ország legkövérebb tinédzserének két héten belül ki kell költöznie a jelenleg méltányos áron bérelt otthonukból tudta meg a Bors.



Rácz Géza még csak idén, 18 évesen fejezi be az általános iskolai tanulmányait, most mégis sürgősen munkát kell találnia. Az őt egyedül nevelő édesanyja, Márta aligha képes önmaga előteremteni annyi pénzt, amennyiből tisztességes otthont tudnának találni. A fiú tavaly még 300 kilónál is többet nyomott. Most a még mindig extrém túlsúlya mellett egy másik problémával is meg kell birkóznia: a jelenlegi otthonukat 20 ezer forintért, egy közeli rokontól bérlik édesanyjával, ám a családtag vasárnap közölte velük, hogy két héten belül el kell költözniük.

Csak egy kicsit tudunk fellélegezni

– mondta a Borsnak az ország legkövérebb tinédzsere, akinek egyébként pártfogója most azt javasolja, hogy az édesanyjával együtt keressen munkát.

Norbi így érvelt a Borsnak:

Senki nem várhatja el, hogy mások oldják meg a problémáit. A saját gyermekeimet sem fogom eltartani, ha nagykorúak lesznek, mindig is arra tanítottam őket, hogy főiskolára és egyetemre járni mellett is lehet

– fejtette ki Norbi, aki persze nem javasolja Gézának, hogy megerőltető munkát vállaljon, de szerinte a fiú többek között ülőmunkát el tud végezni, szerinte pedagógiailag sem lenne helyes, ha ő nyitná ki a pénztárcáját és kivenne egy házat Ráczéknak.

Olcsó albérlet és ideális munka keresésében viszont szívesen segít nekik, és továbbra is állja a fiú étkezését, amíg le nem fogy.

Norbi vallja, hogy akinek nincs fűtőanyaga, annak fűrészt kell adni, és nem fát. Szerinte a megfelelő segítség a felzárkóztatás.

Egy felnőtt emberről és az édesanyjáról beszélünk, valamint velük él Géza nővére is. Mindhárman munkaképes korban vannak. Géza felnőtt ember, ideje, hogy képes legyen megállni a lábán!

– fejezte be Schobert.

