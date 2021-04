Fásy Zsüliett több mint 40 kilót dobott le, egyre többen rajongják körül

Kicsit fáj neki, hogy a fogyása miatt nőtt meg az udvarlóinak a száma, épp ezért óvatos is velük.

A Blikk cikke szerint már több mint 40 kilótól szabadult meg fogyása során Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett, aki még tervezi, hogy egy-két kilót még ledobna. A cikkből az is kiderült, hogy egyre többen ostromolják, ő azonban óvatos az udvarlókkal egyelőre.

Fotó: Facebook/Fásy Zsüliett

Sajnos, nagyon felszínes világban élünk. Amióta lefogytam sokkal többen keresik a társaságomat. Ez egy picit elszomorít, mert csak külsőre változtam, a személyiségem nem. Szerintem a belbecs fontosabb, mint a külcsín. Attól, hogy valakin van súlyfelesleg, még lehet szép és értékes ember. Nemcsak az udvarlókat, a barátnői közeledést is fenntartással fogadom

- mondta el a lapnak Zsüliett.

- tette hozzá.

Fásy Zsüliett azért is óvatos az udvarlókkal, mert nem tudja eldönteni, ez most neki, vagy csak az alakjának, esetleg a híres családjának szól-e.

Az énekes műsorvezető a cikk szerint kemény diétát tart – édességből csak egy falatot fogyaszt, az íze kedvéért – és hetente többször is edz, így sikerült pontosan 43 kilót leadnia, így már az anyjával egyező méretű ruhákat hordhat. És mivel a fogyása lassú volt, ezért a bőre sem sínylette meg a változást – bár ezzel nem teljesen elégedett.

Szerencsére látom magamon a változást, és néha el is csodálkozom. Büszke vagyok, ez egy valóra vált álom, de szeretnék még formálódni, szálkásodni, ez a célkitűzésem. Ha közben lemegy még pár kiló, annak nagyon örülök. (...) Hazudnék ha azt mondanám, hogy tökéletes a bőröm. Ezért is van szükségem súlyzós edzésre, mert szeretném, ha kicsit feszesebb lenne (...) Azt azért még egy picit távolinak érzem, hogy nyáron kétrészes fürdőruhát vegyek fel a strandon, de remélem, hogy idővel ez is eljön.