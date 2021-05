Reviczky szerint a félelem és a rossz rezgések okozták a súlyos pandémiát

A Blikk számolt be róla, hogy a színész úgy vélekedik, hogy a hit megnöveli az emberek önrezgését, az pedig megvéd a koronavírustól.



A Kossuth-díjas színésznek ugyanis meggyőződése, hogy a pandémia azért öltött olyan súlyos méreteket, mert az embereket elárasztotta a félelem. Állítása szerint félelmi állapotban az emberek önrezgése öt hertz, egy boldog emberé pedig ötven hertz. Bár hozzáteszi, erre semmilyen tudományos bizonyíték nincs, érzése szerint húsz hertz fölött esélye sem lenne a vírusnak.

Reviczkynek egyébként, mikor tavaly március 11-én a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet az volt az első dolga, hogy:

egy feszületet helyezett az ajtajára, hisz ezáltal – az ő szavaival élve – Jézust meghívta az otthonába. Megígérte neki, hogy az ő otthonukban mindig szeretet fogja várni és megkérte, hogy védje meg a családját.

Úgy tűnik működött, ugyanis nem fertőződött meg náluk senki.

A színész azóta egyébként be is oltatta magát, méghozzá a kínai Sinopharm vakcinával. Kaphatott volna más fajta oltást is, de félt, hogy egy nyugati oltásra való várakozása közben megfertőződne a vírussal. Ezt azzal is magyarázta, hogy:

egy barátja a Pfizerre való várakozás közben lett beteg, ami majdnem el is vitte

