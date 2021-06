A halálát kívánják az Edda dobosának a hétvégi balesete után

A napokban besörözve ült a volán mögé és összetörte az autóját Heténiy Zoltán, de szerencsére senki nem sérült meg. A kommentelők azonban nem kímélik.

A Bors cikke szerint Hetényi Zoltán, az Edda dobosa egészen megdöbbent azon, hogyan reagáltak a hétvégi balesetére a kommentelők.

Hetényi Zoltán dobos, az Edda Művek tagja a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában. A műsorban a meghívott vendégek az Edda Művek rockegyüttes megalakulását és pályáját elevenítik fel.

Fotó, címlapkép: MTVA Fotó/Zih Zsolt

Mint ismert, szombat éjjel ittas állapotban ült a volán mögé, és így sikerült egy építkezésbe belerongyolnia – szerencsére senki nem sérült meg, de a luxus lízingautó totálkárosra összetört. A dobosa felelőtlensége miatt Pataky Attila is kikelt magából.

A cikk szerint, mivel lízingelt volt az autó, évekig havi 130 ezer forintot kell fizetnie a dobosnak a lízing törlesztőrészleteire.

- mondta el a lapnak a baleset után Hetényi. A kommentelők durvulására ő sem számított:

- mondta el a zenész a Borsnak, akit szombat éjjel vérvételre is előállítottak a rendőrségre.

A véralkoholszint-vizsgálat eredménye nagyban befolyásolhatja az eljárás kimenetelét. Óriási mákom van, hogy a balesetben senki sem sérült meg, hiszen, ha valakit elütöttem volna, akkor akár börtönbe is kerülhetnék, és persze az áldozat családjával is együttéreznék. A jogosítványomat még nem vették el

- mesélte a lapnak a muzsikus.

Az ügyvédem azt mondta, hogy sokat számít, hogy velem akarnak-e majd példát statuálni, hiszen ismert emberként a figyelem középpontjában vagyok, ezért különösen nem mindegy, hogyan viselkedem. Jobb esetben elvárják, hogy középiskolákban tartsak megelőző előadásokat. Ezt egyébként magamtól is megtenném, hiszen az én esetem is bizonyítja, hogy vezetés előtt fogyasztva sajnos akármilyen csekély mennyiségű alkohol is problémát, rosszabb esetben tragédiát okozhat