Damu Roland apaként is elbukott: több milliós tartásdíjjal lóg és évek óta meg sem látogatta kislányát

A blikk.hu cikke mutat rá, hogy Damu Roland mennyire nem foglalkozik ötéves kislányával, Majával.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Damu Roland és Edina kislányát a születése óta nem a szülei nevelik, hanem Edina testvére, a kislány gyámja. A gyámhatóság ugyanis Damut alkalmatlannak nyilvánította, csak úgy, mint az alkoholproblémákkal küzdő Edinát. A nehézségeikről most a gyám, Kalatin mesélt a blikk.hu-nak.

2017 januárja óta nem adott egy forintot sem, de nem is látta a kislányt, pedig ő maga mondta, hogy szeretne gondoskodni róla és havi negyvenezer forintot fizet. Nem tette, 2019 áprilisában a bíróság felszólította, hogy 15 napon belül fizesse ki az addigi gyerektartást és ezután is biztosítsa a havi összeget, ám erre is hiába vártam. Tavaly januárban jelentettem fel, azóta zajlik az ügy, nem értjük, miért húzódik immár másfél éve mindez. Az a pénz azonban Majáé, és én mindent megteszek, hogy meg is kapja