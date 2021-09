Nevet változtat a Netpincér, ez lesz az új rendelős oldal

Októbertől nevet változtat a Netpincér nevű házhoz szállító cég.

Fotó: Netpincér

A Telex cikkéből derült ki, hogy Foodpandaként folytatják. A Netpincér Market kiszállító üzletág pedig Panda Market lesz, ebben több száz új munkahelyet akarnak létrehozni.

A működés és az éttermek eddigi jutalékos rendszere marad, de a név megváltozik: néhány héten belül már Foodpandaként kell keresni a legnagyobb magyarországi ételkiszállítót. A névváltás mögött az anyacég, a német Delivery Hero nemzetközi stratégiája áll, amely ezzel is egységesíteni kívánja a márkát. Az applikáció is ugyanaz lesz egész Európában, külföldön is ugyanazon az appon keresztül lehet majd rendelni, mint itthon