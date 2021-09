Kulka János súlyos lelki válsággal küzd a stroke-ja után: "Csak az a rossz, hogy az orvosok tanácstalanok. Meg az is, hogy mindenki eltűnt körülöttem"

Kulka János idegennek érzi magát a stroke után, rengeteg a nehézség és a szomorúság az életében, de nem adja fel.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Kulka János a 2016-os stroke-ja után először vállalt szöveges szerepet nagyjátékfilmben. A játszma című kémthrillerben egy olyan karaktert alakít, aki agyvérzést kap a sztori elején, és afáziával küzd: mindent megért, de nehezen tudja kifejezni magát – írja az nlc.hu. A film kapcsán Kulka János először a Marie Claire-nek adott nagyinterjút.

Kulka a Marie Claire-nek adott interjúban azt mondja, sírt, amikor Köbli Norbert forgatókönyvíró felkérte a szerepre. „Hiányzott már, hogy szerepeljek. Kértem, hogy rögtön küldje el a forgatókönyvet. Minél előbb el akartam olvasni” – mondja, pedig mostanában nagyon kifárasztja az olvasás. Ám a sztrók óta tartó lassú felépülésben az sokkal jobban zavarja, hogy úgy érzi, a környezete nem tud mit kezdeni az afázia betegségével.

Vigyázok magamra. Csak az a rossz, hogy az orvosok tanácstalanok. Meg az is, hogy mindenki eltűnt körülöttem.

A színész a sztrókjára úgy emlékszik vissza:

A színművész sokat rágódik a sorsán, hogy miért vele történt mindez. Hálát nem érez, amiért túlélt egy súlyos agyérkatasztrófát, mert úgy gondolja, megérdemelte, amit kapott. Szerinte túl gőgös volt. Mostani állapotában pedig idegennek érzi saját magát, és emiatt szégyent érez.

Annyira, de annyira jó színész voltam. Most meg nézd meg, mi lett belőlem. Elfelejtem a szövegeket. A stroke előtt angolul, franciául és németül is tudtam. A stroke után magyarul is alig