Mindent bevet a gyermekvállalásért Vajna Tímea

Most akupunktúrás kezelést próbált ki, hogy teherbe eshessen.

A Blikk cikke szerint Vajna Tímea mindent bevet a gyermekvállalás érdekében, és bár már nem olyan fiatal a szüléshez, nem ez az elsődleges akadálya a gyermekáldásnak.

Fotó: YouTube/TV2

Vajna Tímea és húga (Visvader-Palácsik Lilla) ugyanis mindketten endometriózissal küzdenek, a betegség ellenére Lillának már a második gyerekét várja.

Andy Vajna özvegye egy ideje már együtt van barátjával, Zoltánnal, akivel 2021-ben el is jegyezték egymást, és a családalapítás is szóba került, de ennek a föntebb vázolt ok az akadálya.

A Blikk cikke szerint Vajna Tímea ennek ellenére minden követ megmozgat a gyerekszülés érdekében, erről pedig időről-időre közösségi oldalain is beszámol. Legutóbb is így tett, akkor az Instagramon egy 24 óráig elérhető sztoriban számolt be arról, hogy akupunktúrás kezelésen járt Los Angelesben Irina Gershman specialistánál, aki a női egészséggel és terhességgel foglalkozik keleti gyógyászati szempontból.

A kezelésen számtalan nő vesz részt, mivel a résztvevők állítása szerint miután már mindent kipróbáltak, akkor fordultak ezen kezelési fajta felé, és ez volt az, ami "beindította a folyamatokat" – írja a lap.