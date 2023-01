Nem tartotta a száját, Kánya Kata hosszasan ekézte Palik László új külsejét: "Most fölvette ezt a Törpilla nagypapája fazont ezzel a nagy szakállal" – videó

„Régen jó megjelenésű férfi volt” – kritizálta Kánya Kata Palik László komoly változáson átment külsejét.

Kánya Kata Kép: Palikék világa by Manna

Kánya Kata a Palikék világa by Manna vendégeként nem tudta megállni, hogy ne szóljon be házigazdája, Palik László külsejére. A Három igazság című műsorban a 69 éves Kánya Kata arról is beszélt, miért tartja jobbnak társkereső irodáját, mint például a Tindert.

Többek között amiatt, mert míg egy alkalmazás esetében az ember bárkinek kiadhatja magát, akár Brad Pittként is regisztrálhat, a társkereső irodában csak az igazat tudja mondani, különben hamar lebukna – írta a Femina.

Másrészt az, aki fizet az ő szolgáltatásáért, komolyan is gondolja a párkeresést. (A Tindernek is van fizetős verziója – a szerk.) A hozzá fordulók kérhetnek stylist tanácsadást és fotózást is. Palik László műsorvezető társa, Wágner Tamás szerint Paliknak a stylistos csomagot kellene választania. Ezt követően Kánya Kata sem fogta vissza magát, őszintén elmondta, mi a véleménye a 61 éves kollégája külsejéről.

Most fölvette ezt a Törpilla nagypapája fazont ezzel a nagy szakállal. Amikor a Rozi (Wossala Rozina, Kánya Kata lánya -a szerk.) itt volt, akkor még kopasz is voltál. Hát az valami brutális volt! Mondjuk ez se jó. A nézőknek mondom, hogy régen ismerem a Palikot, ő egy jó megjelenésű férfi. Nem így, hanem az volt, amikor még emberi maszkot vett magára. De valószínűleg a lelkednek most erre a maszkra van szüksége valamiért. Most ne boncolgassuk, hogy miért

– ment át lélekgyógyászba Kánya.