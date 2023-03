Pataky Attila a TV2-nek: „Még húsz évet mindenképpen színpadon akarok állni”

Pataky Attila külföldön koncertezett, és az élmény nagyon feltöltötte őt – erről a TV2-nek mesélt.

A világ másik felén, Ausztráliában koncertezett Pataky Attila, ami teljesen feltöltötte az Edda frontemberét, főleg, hogy a kint élő magyarok szinte családtagként fogadták kedvencüket.

Pataky Attila hosszú évek óta visszajáró vendége az ausztráliai magyarok kulturális találkozójának, de a koronavírus miatt három év után most először tudott ismét ellátogatni hozzájuk – számolt be az eseményről a blikk.hu. A koncert kapcsán a TV2 Mokkájának is megszólalt Pataky: