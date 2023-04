Tóth Gabi: "hánynom kell" – Bár nem olvas kommenteket, mégis berágott a kommentelőkre

Tóth Gabit nagyon kihoztás a sodrából, TokTok videóban szapulta a kommentelőket, beszarinak nevezte őket.

Az énekesnő mindig hangsúlyozza, hogy nem olvas kommenteket, mert nem akarja, hogy a negatív energiák befolyásolják, de most kiderült: mégis megérinti őt a közönség véleménye.

"Sziasztok! Ha már mindenkinek ilyen nagy a pofája, itt is, ott is, gondoltam, én is bejövök ilyen nagy pofával. Azon gondolkodtam, mennyire besz*riak az emberek. Képzeljétek el, mennyire besz*riak. Össze-vissza írogatni, kommentelni, cikkeket lehozni... Rohadt egyszerű belebújni a Facebookba meg a TikTokba. Aztán annál szánalmasabb nincs, mint amikor ezekkel az emberekkel – akik ilyeneket irogatnak rólam – mondjuk találkozunk egy médiaeseményen... ha látnátok azt a jópofizást, azt a bájvigyorgást. »Gabi. jaj de jól nézel ki, hogy van a kislányod? Minden rendben van veled?«. Persze. Jól vagyok, miután szétnyírtatok két évig és folyamatosan hazugságokat és megalázó, lejárató, gúnyolódó cikkeket hoztatok le rólam, hogy hiteltelenítsetek. Konkrétan hánynom kell ettől a képmutatástól, ami itt megy. Konkrétan egymást nyírjuk az interneten, emberek.

Élőben meg besz*riak vagytok, és mindenki a másiknak az arcába jópofizik. És bedőlünk, el akarjuk hinni a hazugságot, valóságnak akarjuk látni csak azért, hogy a saját gyengeségünket és frusztráltságunkat palástolhassuk vele, és picit erősebbnek és többnek hihessük magunkat azáltal, ha azt látjuk, hogy a másik kínlódik, a másikat csesztetik" – mondta az énekesnő, majd kitért arra, hogy a gúnyolódók végül egyedül érzik majd magukat, mert mindannyian egyedül vagyunk. Egyedül születünk, egyedül halunk meg, de ha ezt elfogadjuk, akkor nem lesz szükség arra, hogy ilyen külső hatásokkal próbáljuk enyhíteni a félelmeinket másokkal szemben. Jöhetnek bántó cikkek, gúnyolódások bárkiről, de higgyétek el, az igazság mindig kiderül” – mondta a TikTokon Tóth Gabi.