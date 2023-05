Kozsóék rámennek az állami támogatásokra: minimum 6 gyereket akarnak

Kozsó és 22 évvel fiatalabb párja már sok tervvel rendelkezik a közös jövőjükre nézve.

Az énekes a TV2-ne nyilatkozott, amely során elmesélte: ő és Ágnes már nagyjából tizenöt éve ismerik egymást, korábban is alkottak már egy párt, majd szakítottak, hogy tavaly újra egymásra találjanak.

A blikk.hu szemléje szerint úgy tűnik, minden rendben köztük: kiderült, hogy már az esküvő is tervben van, melynek részleteit egyelőre nem árulták el, de annyit igen, hogy az előadó egy meglepetéssel készül.

Már kitaláltam. Azt is, hogy hova, azt is, hogy mivel, csak nem mondhatom el, mert tényleg meglepetés lesz. Nem merném elmondani az összes információt, de nagyon durván kitaláltam. Azért, hogy ő is azt érezze, hogy semmire nem gondolt