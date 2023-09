Papadimitriu Athina szerint a legkisebb gyermeke mindig is a Trokán lányok árnyékában élt

A színésznő volt a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorának vendége. A színésznő vallott Trokán Péterrel való elválásáról, és arról is, hogy ő és a közös gyermekeik hogyan élték meg azt a helyzetet.

MTI Fotó: Kallos Bea

"Megszülettek a gyerekek, és én már akkor azt mondtam ‒ pedig akkor szó nem volt ilyesmiről ‒, hogy ha bármi történik, én biztos, hogy nála hagyom a gyerekeket. Mert olyan fantasztikus apa volt, hogy álltam, és nem akartam elhinni. A szoptatáson kívül megcsinált mindent. Ott lehetett hagyni, el tudtam menni dolgozni, mikor 2-3 hónaposak voltak a gyerekek”

– mondta Athina a műsorban.

A színésznő legkisebb lánya, Elektra nemrég énekesnőként mutatkozott be a közönségnek, egy furcsa helyzetben: a The Voice színpadán a hangjával próbálta elnyerni a nővére, Nóra tetszését, aki viszont nem láthatta, csak hallhatta őt – és végül nem is választotta a csapatába. Athina szerint legkisebb gyermeke mindig is a Trokán lányok árnyékában élt, sok tapintatlan embernek köszönhetően.