Egymásnak esett Curtis és Gáspár Bea

Curtis és Gáspár Bea válogatott sértésekkel támadja egymást, mindezt persze a nagyközönség előtt.

Fotó: Rtl.hu

A Debrecen szurkolói kíméletlenül betalálták Gáspár Győzőt a Loki Ferencváros elleni bajnokiján. A kellemetlen üggyel kapcsolatban azóta rengetegen megszólaltak, s még a közismerten Újpest-drukker Curtis is kifejtette véleményét, amiben természetesen nem volt köszönet. A rapper kemény szavakkal illette Győzikét, amire a showman felesége, Gáspár Bea válaszolt. A válasz ezúttal sem maradt el, Curtis most Beát is megtalálta magának – írja a Blikk.

„Csókolom, Bea néni! Bocsánat, hogy csak most reagálok, de csak most jelezték, hogy írt nekem. Fura az egész, egy idős asszonnyal vitázni az ura miatt, de sajnos, belekerget a helyzetbe. Ez inkább nem is vita lesz, hanem elmagyarázom önnek gyorsan és érthetően. Nem utállak titeket! Egyszerűen szánalmasnak tartom azt, hogy ebben a gyönyörű sportágban, amit labdarúgásnak hívunk, ilyen FIZETETT szurkolókat alkalmaznak klubok. A labdarúgás tradíció, szenvedély, PÉNZBEN NEM MÉRHETŐ! A rasszista jelzőt külön kikérem magamnak, de valószínű rossz az, aki rosszra gondol! Én életemben nem cigányoztam élő adásban, ameddig ti előszeretettel GÁDZSÓZZÁTOK a magyar embereket. Tényleg ezzel a lefutott kábszerszippantással akarsz engem bántani? A férjed több gyógyszert szed be naponta, mint fél Magyarország havonta! Én ezennel lezártnak tekintem ezt a vitát, és minden jót az egész családnak. Hajrá Magyarország, hajra Újpest!”

– írta Curtis a 24 óráig elérhető Insta-sztoriban.

Bea nem várt sokáig a válasszal.

„Köszönöm a megszólítást, örülök, hogy illemtudó vagy. Győző bácsi, aki egyébként velem egyidős (49), köztudottan gyógyszerfüggő, de olyan szerencsés, hála istennek, hogy sokan azt hiszik, 34, veled ellentétben, aki 54-nek látszik! Az ügy kapcsán pedig: a sportot nem lehetne gyűlöletkeltésre használni sem neked, sem másnak! Figyeld a postát, mert küldök neked és a párodnak egy tiszteletjegyet a FRADI VIP-be, ha tökös vagy, eljössz és együtt nézzük a meccset, kisfiam"

– oltotta le Gáspár Bea Curtist.