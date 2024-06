Tönkreteszi a hazaiakat az olcsó külföldi tojás – Kiakadtak a magyar termelők

Olcsó külföldi étkezési tojások jelentek meg a Penny Market magyarországi bolthálózatában, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége szerint az üzletlánc lépése alkalmas lehet arra, hogy kaotikus állapotokat teremtsen a hazai tojásárakban. A Penny szerint a választék túlnyomó többségét magyar tojások teszik ki, ugyanakkor az ársapkás termékek esetében még fontosabb szempont a vásárlók igényeinek teljeskörű kiszolgálása, a pénztárcabarát árak biztosítása, akár import áruval is.

A szövetség az MTI-nek küldött csütörtöki közleményében hangsúlyozta: a hazai termelők szerint a Penny Market magatartása inkorrekt, mert hazai étkezési tojásokból van elegendő és megfelelő árukínálat a magyar piacon.

Fotó: freepik.com

A Penny Marketnek megvannak a kialakított magyar beszállítói kapcsolatai a hazai piacon, de az üzletlánc az itteni partnereitől érkező ajánlatokat az utóbbi időszakban visszautasította. A szövetség szerint ez nem tisztességes lépés a hazai termelőkkel szemben, miközben a behozatal alkalmas lehet arra, hogy a teljes magyar piacon letörje az egyébként is csökkenő tendenciát mutató tojásárakat – fogalmazott közleményében a szervezet.

A magyar tojásszektor szereplői hajlandók az észszerű árversenyre, de az előállítási költségek meghatározzák azt az árszínvonalat, amely alatt a vállalkozások számára már nem lehet kifizetődő a termelés. Az étkezésitojás-termelés jövedelemtermelő képessége alacsony, és az árstabilitás elvesztése pillanatok alatt tehet tönkre vállalkozásokat a hazai piacon – hívta fel a figyelmet a tojástermelők szövetsége.

A szervezet szerint az elmúlt évek gazdasági és piaci eseményei bebizonyították, hogy a hazai tojáságazat stratégiai szerepet tölt be az élelmiszer előállításában, ezért szükség van a kiszámítható és stabil magyar tojástermelésre. A magyar piac éves szinten étkezési tojásokból nem önellátó, így a karácsonyi és a húsvéti csúcsidőszakokban a tojásbehozatal indokolt lehet, de most a belföldi tojáskínálat kielégítő, a kereskedői megrendeléseknek a hazai termelők zökkenőmentesen eleget tudnak tenni – írták.

- hangsúlyozta közleményében a szövetség.

A Penny Magyarország számára kiemelten fontos a lokális termelők és gazdák támogatása, hogy minél több hazai termék legyen elérhető üzleteiben, éppen ezért a legtöbb magyar tojásbeszállítóval is kapcsolatban áll. A folyamatos tárgyalásoknak köszönhetően a választék túlnyomó többségét jelenleg is magyar tojások teszik ki, ugyanakkor az ársapkás termékek esetében még fontosabb szempont a vásárlók igényeinek teljeskörű kiszolgálása, a pénztárcabarát árak biztosítása, akár import áruval is