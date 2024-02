Az éhenhaláshoz elegendő Zalatnay Cini nyugdíja

Bár Zalatnay Cini még most, 76 évesen is imád színpadon lenni, de nem is tehetne másképp, ugyanis annyira kevés nyugdíjat kap, hogy abból csak éhen halni lehet.

Fotó: MTVA/Zih Zsolt

Hatvanezer forint a nyugdíjam. Gyorsan hozzáteszem, azért csak ennyi, mert sok zenésztársammal együtt hiába fizettünk nyugdíjjárulékot 1989-ig, nincs nyoma a rendszerben, így nem is számít bele a nyugdíjunkba

– árulta el Cini a Mandinernek.

Valamicske mellékes még befolyik, de a koncertek nélkül nagy bajban lenne.

Az előadói jogdíjból is jön valamennyi pénz, de ha nincs havonta négy fellépésem, nem tudok megélni. Amíg bírom kondival, addig csinálom, és továbbra is csak élőben vagyok hajlandó énekelni, de úgy is eljön az a pont, amikor már nem lesz erőm rá, ám akkor nem tudom, mi lesz

- tűnődött el az énekesnő.