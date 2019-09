Egyre több külföldi jön dolgozni Magyarországra

Idén akár a 75 ezret is megközelítheti a munkavállalási céllal érkező külföldiek száma Magyarországra. Ez egy év alatt nagyjából 20-22 százalékos, mintegy 15 ezer fős további növekedést jelentene a 2018-as állapothoz képest.

Igaz, az év hátralévő részében a munkaerőpiac szezonalitásából fakadóan előfordulhat, hogy az engedélyért folyamodók száma mérséklődni fog, hiszen a hűvösebb idő visszaveti a mezőgazdaság és az építőipar teljesítményét, ezzel a munkaerőigényét is – márpedig szinte biztos, hogy ezeken a területeken is megjelennek főként a szomszédos országokból érkező vendégmunkások, még ha átmeneti jelleggel is.

A munkavállalási céllal tartózkodási engedélyért folyamodók

mintegy 60 százaléka ukrán állampolgárságú volt (29 378-an voltak), 4009 szerb, 2261 vietnámi, 1938 kínai, 1526 india és több mint 10 500 egyéb állampolgárságú személy szeretett volna Magyarországon dolgozni idén.

(https://privatbankar.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com