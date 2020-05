A Fidesz tartja megnövekedett népszerűségét, a magas támogatottsági mutató annak is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány ellen tett intézkedésekkel az emberek több mint 70 százaléka elégedett – közölte legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fidesz-KDNP országos listájára az év eleji 51 százalékhoz képest a biztos szavazók 54 százaléka, az ellenzéki összefogáshoz tartozó pártokra 16 százalékponttal kevesebben, a részvételüket biztosra ígérő polgárok 38 százaléka voksolna egy most vasárnap tartott választáson.

- írták.

Hozzátették:

az MSZP-Párbeszéd 3 százalékkal továbbra is történelmi mélyponton van, a Lehet Más a Politika 2, a Mi Hazánk Mozgalom 1 százalékot érne el, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, vagyis nem jutnának be a parlamentbe.