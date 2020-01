Lemondott a teljes orosz kormány

Alig két órával azután, hogy Vlagyimir Putyin államfői beszédet intézett a törvényhozáshoz.

Benyújtotta lemondását Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök szerdán Moszkvában, röviddel azután, hogy Vlagyimir Putyin megtartotta évértékelő beszédét. Putyin szerdán egész Oroszországban sugárzott élő adásban beszélt az elkövetkező időszakra vonatkozó terveiről, köztük egy alkotmánymódosítási csomagról.

A kormányfő Putyinnal találkozva közölte:

Ezek a változtatások, miután életbe lépnek – és ez minden bizonnyal megvitatásuk után meg is történik – jelentős változást hoznak nem csak az alkotmány több cikkelyében, de a hatalmi egyensúly egészében is, tekintettel a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalmat is.