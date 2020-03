Örül a természet a koronavírusnak: visszatértek a delfinek és a hattyúk Olaszországba

Vaddisznók a városokban, delfinek Velencénél, kevesesebb környezetszennyezés – pozitív hatásai is akadnak a járványnak.

Visszatértek a hattyúk és a delfinek Velencébe, konstatálta a város lakossága. Olaszországban különösen pusztít a járvány, ami már majdnem 28 ezer esetnél és több mint 2500 halálos áldozatnál jár, de a leálló élet és a turisták hiánya apró örömökkel is szolgál a helyieknek.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V