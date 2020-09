Óriási változás az egészségügyben: Ezentúl tesztelés nélkül is koronavírus-fertőzöttnek minősíthetnek minket

A tünetek alapján megmondhatja a háziorvos.

Új eljárásrendet adott ki 2020. szeptember 21.-én a koronavírusjárvány kezelésére Müller Cecília tisztifőorvos és Kásler Miklós, az egészségügyért felelős miniszter. Az új eljárásrend szerint a koronavírusfertőzést PCR-teszt nélkül, a mutatott tünetek alapján is megerősítheti a háziorvos. A két féle módon diagnosztizált betegek nyilvántartása azonban már eltér. Bárhogyan is diagnosztizálják a fertőzöttet, az esetet jelenteni kell a központnak, de míg a PCR-teszttel igazolt fertőzötteknél a betegség kimenetelét (a beteg gyógyult vagy meghalt), illetve a kórházból történt elbocsátás idejét is fel kell tüntetni, a csak tünetek alapján diagnosztizáltakról ezt már nem kell jelenteni.

Forrás: 444

Kép: Pixabay