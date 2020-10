Novák Hunor szerint rosszul oltották be Orbán Viktort, az orvos erről egy keddi bejegyzésben írt a Facebookon – szúrta ki a 24.hu.

A kormányfő közösségi oldalára kedden egy videót töltöttek fel, amelyen az látható, hogy Orbán Viktor megkapja az influenza elleni védőoltást.

Csak bátran. Aki tudja, oltassa be magát influenza ellen!

– ezzel a kommentárral osztották meg Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán azt a képet és videót, amely szerint a kormányfőt is beoltották influenza ellen.

Novák azonban szerdán a Facebookon azt írta, hogy a fenri felvételen több hiba is látható. Az orvos feltételezése szerint a kormányfő azt az oltást kapta, amelyet a deltaizomba kell beadni, mert a felvételeken látható részre csak izomba adott injekciót illik típusosan beadni. Novák megjegyezte, hogy típushiba, hogy ilyenkor a videón látható módon összecsípik a bőrt, mert azt akkor kell csinálni, ha zsírszövetbe oltanak.

Ha összecsípve adjuk be a bőrredőbe, a tű vége és így az oltás könnyen a zsírszövetbe kerül, a beadott oltás így akár hatástalan is lehet, illetve komolyabb helyi mellékhatás alakulhat ki (viszkető csomó, gyulladás, esetleg zsírszövet elhalás).

Novák Hunor kiemelte, hogy ez a fajta módszer nem az adott orvos kritikája, inkább az oktatási rendszeré, és még napjainkban is tévesen oktatják sok helyen a fiatal orvosoknak az oltás beadását. Hozzátette, hogy két másik rossz gyakorlat is látható a videóban: az egyik, hogy a beszúrás után visszaszívják a fecskendőt, ami csak a fájdalmat fokozza, vállizomba adva viszont helytelen és a nemzetközi szakmai irányelvek nem is javasolják. A másik pedig, hogy az izomba adott injekciót jobb gyorsan elvégezni, a terület pofozgatása felesleges.

Az orvos megjegyezte:

Én is így tanultam, ahogy a videóban látható. Mert »így szoktuk«. De utána olvastam, változtattam, remélem, minél több kolléga fog így tenni a jövőben!

️ Rosszul oltották be Orbán Viktort (Kiegészítés: már tavaly is tartottam előadást gyermekgyógyászati konferencián,... Közzétette: Dr. Novák Hunor – 2020. október 20., kedd

Forrás: 24.hu