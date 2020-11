Karácsony Gergely reagált a bécsi terrortámadásra, migránssimogatónak nevezték cserébe

Megragadták a lényeget.



A terrortámadás által sújtott Bécsnek üzent Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere ennyit írt ki:

ezzel jelezve, hogy együttérez osztrák polgártársaival.

A bejegyzés rengeteg kommentet generált, a helyeslő hozzászólók között megjelentek azok is, akik a PC és a "migránssimogatás" számlájára írják az eseményeket, de olyan is akadt, aki a "zöldeket" kritizálta – nem tudni, milyen indíttatásból.

Néhány hozzászólás a fenti aspektusból:

- Innen mAr csak egy kis lépés h ide jöjjenek lövöldözni. :(((( hiába Orbán nem engedi be őket. De illegálisan be tudnak jönni. nagyon szomorú vagyok. Egyúttal azt is érzem annak a kultúrának nem Európában a helye vigyázzunk egymásra , figyeljünk oda!

- A pc a jóemberkedés az önfeladás és az impotencia ide vezet.

- Kari ti meg beengednétek bárkit??? Tessék válaszòlni!!!

- Meg mindig azt akarjatok h BP olyan legyen mint Becs... libcsi bohocok mikor ebredtek fel

- most sírjatok idióta libernyákok, 5-6 éve kellett volna okosnak lenni, most lehet picsogni.

- mert nem hallgattak Orbán Viktorra ! Ez az eredménye a migráns befogadásának!