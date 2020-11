A magyar kormány szerint az EU nagy részén jóval súlyosabb a járványhelyzet, mint nálunk

Az Európai Unió nagy részén súlyosabb a helyzet, mint Magyarországon: az egymillió lakosra vetített adatok szerint a fertőzöttek száma alapján a 10. helyen, az elhunytak száma alapján a 15. helyen áll az az unióban az ország – közölték csütörtökön a koronavirus.gov.hu-n.



A kormányzati honlapon azt írták, az egyes országok járványhelyzetét a járványadatok átfogó összehasonlításával és "a legszélesebb intervallumban érdemes értékelni", a napi adatok összehasonlítása ugyanis sok esetben nehéz, mivel az államok hatóságainak adatközlési szokása eltérő.

Megismételték, hogy a fertőzötteknél továbbra is "a 10. legjobb helyen" áll Magyarország, az uniós átlag továbbra is másfélszerese a magyar adatnak.

Hozzátették: Magyarországot az egymillió lakosra vetített fertőzöttek száma alapján az EU-tagállamok közül megelőzi Belgium, Csehország, Luxemburg, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Szlovénia, Ausztria, Portugália, Horvátország, Olaszország, Románia, Svédország, Lengyelország, Málta, Szlovákia és Írország.

Kitértek arra is: a tagállamok más-más módszertant használnak a fertőzésben elhunytak számának közlésében. "Fontos tudni, hogy Magyarország az egyik legátláthatóbb és legnyíltabb adatközlést folytatja, hiszen minden olyan elhunytat közöl, aki igazolt koronavírus-fertőzött volt, még akkor is, ha a közvetlen halálok nem a vírusfertőzés, hanem valamilyen meglévő alapbetegség" – hangsúlyozták.

A járvány kezdete óta csütörtökig 2784 elhunytat regisztráltak koronavírus-fertőzéssel, többségük idős, krónikus beteg, átlagéletkoruk 76 év.

Az eddigi elemzések szerint az elhunytak mindössze 7 százalékánál nem tudni meglévő társbetegségről.

A magyar kórházak automatikusan jelentik, ha koronavírus-fertőzött hunyt el náluk, ennek köszönhetően az elhunytak adatközlése "nagyjából naprakész", és – az adatok ellenőrzése után – 24-48 órán belül megjelennek a számok a hivatalos statisztikában – tudatták.

Ez – a közlemény szerint – sok európai országban nem így van, például Spanyolországban előfordul, hogy még most is a tavaszi hullámban elhunytak kerülnek be a statisztikába.

Közölték azt is, Magyarország az egymillió lakosra jutó elhunytak számában "az uniós középmezőnyben van, a 15. legjobb az EU-ban". A magyar elhunytak aránya nagyjából az uniós átlag fele. Belgiumban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Csehországban, Hollandiában, Romániában, Írországban, Luxemburgban, Szlovéniában, és Portugáliában is rosszabb a helyzet – hangsúlyozták.

