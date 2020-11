Belehúzott a rendőrség: több száz intézkedés, feljelentések, bírságok a kijárási tilalmat megszegők ellen

A rendőrök 273 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt az elmúlt 24 órában – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Kiss Róbert alezredes közölte: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendeletben meghatározott felhatalmazás alapján a rendőrség megkezdte a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a rendezvények megtartására, illetve a vendéglátóüzletekre vonatkozó szabályok ellenőrzését.

Az ügyeleti központ vezetőhelyettese köszönetet mondott a lakosság többségének jogkövető hozzáállásáért, amely segíti a koronavírus-járvány elleni sikeres védekezést. Mint mondta, az elmúlt este és éjszaka

kevesen voltak az utcákon, és az ellenőrzöttek zöme rendelkezett a kijáráshoz szükséges munkáltatói igazolással.

A rendőrök a kijárási tilalom megsértése miatt 273 esetben intézkedtek: 80 embert figyelmeztettek, 123 helyszíni bírságot szabtak ki, 70 emberrel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek – ismertette.

Habár a kijárási tilalom alatt van lehetőség a kutyasétáltatásra,

5 kutyasétáltatóval szemben kellett intézkedniük, mert nem tartották be azt a szabályt, hogy a lakóhelytől vagy szálláshelytől csak 500 méteres körzetben tehetik ezt meg.

Közülük hármat helyszíni bírsággal sújtottak, két ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.

Ellenőrizték a közterületi csoportosulásokat is, ezt az új szabályozás tiltja, és nyolc emberrel szemben intézkedtek emiatt.

Kiemelten ellenőrizték a vendéglátó üzleteket – mondta az alezredes, emlékeztetve arra, hogy a szerdától hatályos szabályok szerint a vendéglátó üzletekben csak az ott foglalkoztatottak lehetnek, vendégek csak arra az időre mehetnek be maszkban, amíg átveszik az elvitelre rendelt ételt.

Szerdán hét üzlet bezárásáról döntöttek, mert az üzemeltető vagy a tulajdonos nem tartotta be az előírásokat.

Beszámolt arról: egy VI. kerületi sörözőt bezártak 30 napra, mert a tiltás ellenére is fogadott vendégeket, a rendőri ellenőrzés idején is öten fogyasztottak ott szeszes italt. Ugyancsak bezártak 30 napra egy VIII. kerületi presszót, ahol négy vendég volt és közülük hárman fogyasztottak szeszes italt, de még a pultos sem viselt maszkot szabályszerűen. A IV. kerületben és Encsen is hasonló intézkedésekre volt szükség. Kiss Róbert rámutatott: sörözőben, presszóban, kocsmában is tilos vendégeket fogadni.

A rendőrök ellenőrizték a Magyarország területén átutazókat, a tranzitszabályok megsértőivel szemben 61 intézkedésre volt szükség, valamennyi esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

A hatósági házi karanténban levőket 16 161 alkalommal ellenőrizték a karanténhelyszíneken, szerdán 4820 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el,

jelenleg 34 040 ember van karanténban. Közülük 2834-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáció segítségével ellenőrizzék azt, hogy betartják-e a karanténszabályokat.

Kérdésre válaszolva elmondta: a munkáltatói igazolás a koronavirus.gov.hu, a kormany.hu oldalról és a police.hu oldalról is letölthető. Ez egy minta, ami segítséget nyújt, milyen tartalmi követelményekre van szükség. Kiállíthat a munkáltató is igazolást, de ezeknek a tartalmaknak szerepelniük kell a dokumentumon. Egyéni vállalkozók maguk állítják ki az igazolást és maguk is írják azt alá – közölte.

(MTI)