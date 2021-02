Rossz állapotban van a csengeri örökösnő néven elhíresült M. Mária

Nem túl csábító ajánlatot kapott a csengeri örökösnő néven elhíresült M. Mária, akinek tíz év szabadságvesztést és tíz év közügyektől eltiltást ajánlott a Mátészalkai Járásbíróság arra az esetre, ha a nő elismeri a bűnösségét a különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalási ügyében, valamint, ha lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

A csengeri nő jelenleg a nyíregyházi börtönben ül, távmeghallgatással felelt az ügyész és a bíró kérdésére, az ajánlatra azonban hezitálás nélkül válaszolt, elutasította azt, egyben kérte a tárgyalás megtartását.

– fakadt ki a Blikknek a csengeri örökösnő egyik, a neve elhallgatását kérő családtagja, aki szerint az sem kizárt, hogy a végén felmentik Marikát a vád alól.

Mint mondta, az örökösnő jelenleg borzasztó egészségi állapotban van, állítólag a tüdejével lehet baja.

– panaszolta a rokon, aki szerint a csengeri asszony lelkileg is összetört.

„Bármi legyen is ennek a vége, én a végsőkig kitartok mellette” – tette hozzá a családtag.

A csengeri örökösnőt akkor ismerte meg az ország, amikor többek közt Kósa Lajost is egy 1300 milliárd forintos hagyatékkal hitegette. A politikus a nőt csalónak nevezte, aki később Svájcba szökött Magyarországról. A története mellett továbbra is kitartott, még üzent is. Akkor azt mondta, a mesés összeg létezik, legkésőbb 60 napon belül minden erről szóló okirat a kezében lesz.