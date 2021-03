Népszava: túlterheltek a COVID-osztályok

A szakdolgozói kamara szerint már most is alig lehet találni elég szakembert a betegek mellé.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, Balogh Zoltán arról tájékoztatta a Népszavát, hogy a COVID-osztályokra már most is alig lehet megfelelő létszámban szakembert találni.

Rengeteg napi szervezés kell ahhoz, hogy az főnővérek, ápolási igazgatók biztosítani tudják

- tette hozzá.

Koronavírusos beteg ellátása tavaly áprilisban az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

Fotó, címlapkép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

A cikk szerint mindeközben az egészségügyi intézmények terheltésge drasztikusan nő, a hétvégén már 7445 embert ápoltak kórházban a koronavírussal összefüggésben (778-an voltak lélegeztetőgépen), és 254-en haltak meg. Pénteken még 6867 pácienst ápoltak kórházban, és 677 beteg volt lélegeztetőgépen.

A Népszava azon kérdésére, hogy vannak-e még tartalékok a rendszerben, a kamarai elnök a következőt válaszolta:

Ismét be lehet vonni az egészségtudományi felsőoktatásban tanuló hallgatókat. Őket már jelenleg is önkéntes alapon bevonták szűrésekben és oltópontokon való közreműködésre. Most az osztályos körülmények közötti tömeges bevonás lehetősége lehet egy megoldás. Őket elsősorban azokra az ellátási helyekre lehetne bevonni, ahonnan a szakképzett, tapasztalattal bíró ápolókat tudnak átirányítani a frontvonalba.

A lap úgy értesült, a hétvégén már több orvostanhallgatót is értesítettek, a kormány pedig ugyancsak hétvégén jelentette be, hogy a rezidensek átirányításával is segítik a kórházi munka ellátását.

Balogh Zoltán úgy vélekedett, számolni kellene a már beoltott, de korábban a kora miatt elküldött nyugdíjas szakdolgozókkal is, persze ezt megfelelő ellentételezéssel és csak önkéntes alapon lehetne bevezetni. Emellett pedig az új szolgálati jogviszony miatt kilépett kollégákat is visszacsábíthatná a kormány – tette hozzá.

A Népszava cikke szerint a COVID-osztályok túlterheltségén a beoltottak száma is segíteni tudna (hétvégére már 980 ezer embernél többen kapták meg vbalamelyik vakcina első adagját az országban), bár az oltás az utóbbi napokban kissé szervezetlenné vált – bár ez a cikk szerint a közmédia híradásaiból nem derült ki, ott csdak arról szóltak a hírek, hogy folyik az országos oltáskampány.

Falus Ferenc volt tisztifőorvos ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy míg pénteken több mint 111 ezer, addig szombaton csak 35 ezer embert oltottak be a meghirdetett oltási kampánytól függetlenül. Ez azonban szerinte nem nevezhető sikernek, hiszen ha 5000 háziorvos egy nap rendes ütemben húsz embert beolt, az is napi 100 ezer beoltott embert jelent.

