Az eső elől húzódott be a hotel bejáratához egy hajléktalan Budapesten, az őrök szétdobálták a dolgait, a kutyáját megrugdosták – videó

A járókelők siettek a bácsi segítségére – derül ki a Blikk.hu cikkéből.



Fotó: Illusztráció, Pexels

Az RTL Klub híradójában jelent meg az elkeserítő felvétel, amely bár rossz minőségű, kiderül belőle, hogy a belvárosi hotelnél strázsáló öltönyös biztonsági őrök hogyan bántak el a bácsival, aki csak menedéket keresett az eső elől.

A Blikk.hu cikke szerint Appel Józsefet és kutyáját a fővárosban élők jól ismerik. A menhelyről mentett kedvenc, Cuna minden járókelőt lelkesen üdvözöl. Most viszont az őrökkel szemben kiállt a gazdája mellett. A bácsi csak az eső elől húzódott be a hotel bejáratához – ahogyan azt máskor is meg szokta tenni –, mikor az őrök belekötöttek. Ezt követően – a bácsi állítása szerint – szétdobálták a cuccait, majd a kutyáját is megrugdosták. Ráadásul lefújták őket egy maró anyagú spray-vel. A férfit a járókelők próbálták megvédeni.

„Hagyjátok békén, mindenki ismeri”

– mondta az egyik arra járó a biztonságiaknak.

Az eset során mentők és rendőrök is érkeztek a helyszínre, akik később az idős férfin alsó végtagi sérülést diagnosztizáltak.

Forrás: Blikk.hu

Fotó: Illusztráció, Pexels