Jakab és Kövér ismeretsége így mérgesedett el és vált nagyon drága viszonnyá

A Jobbik elnöke tartja jelenleg a rekordot a büntetések terén a ficsúros beszólása miatt. De ha visszamegyünk az időben, Jakab már első parlamenti felszólalásával is kivívta Kövér László rosszallását – írja az ATV.hu.

Jakab Péter ficsúros kijelentése után elvették tőle a szót, és pár nappal később a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje rekordösszegű, 9,6 millió forintos büntetést kapott a házelnöktől.

Tordai Bence át is adta a kövéri rekordbüntetését járó virtuális kupát.

Egy későbbi felszólalásnál pedig az első mondat után, 18 másodperc elteltével vonta meg Jakabtól Kövér László a szót. A házszabály valóban nem engedi meg az ülésvezetés, és az ülés vezető személyének kritizálását:

emiatt megvonható a szó.

Pénzbüntetés a

kirívóan durva kifejezések használatáért, a szavazás megakadályozásáért vagy fizikai erőszakért lehet kiróni.

A Heti napló riportjában Tóth Balázs, jogász azt mondta:

A Jakab Péter ellen alkalmazott szankció, az a kiszabható legsúlyosabb egy olyan esetben, amikor egyébként a legkevésbé lehetne szankcionálni

Tóth Balázsnak jelenleg tíz ügye fut a strasbourgi bíróság előtt, amelyet

Kövér László büntetési gyakorlata miatt indítottak, mivel itthon érdemi jogorvoslatra nincs lehetőség.

Az ügyvéd Jakab Péter ügyével kapcsolatban kiemelte, hogy

az még kérdés, hogy fogják angolra lefordítani a ficsúr szót, hogy feltárják annak jelentéstartalmát.

Jakab Péter egyébként nem most ficsúrozott először: emiatt már május elején is rászólt Kövér László, de akkor még pénzbüntetéssel nem járt érte.

Jakab Péter már első parlamenti felszólalásával is kivívta Kövér László rosszallását. Jakab és Kövér viszonya pedig az elmúlt években egyre rosszabb lett. A Jobbik elnöke mostanra láthatóan kommunikációs stratégiát is épített kettejük viszonyára, nem véletlenül mondja Kövér is, hogy

tudja, hogy szándékosan viselkedik így Jakab.

Legutóbb Jakab Péter közösségi oldalán üzent Kövérnek, amelyben javasolta neki a Biblia tanulmányozását.

Jakab Péter tavaly ősszel egy krumpliszsákot akart Orbán Viktor asztalára rakni, akkor ezt Kövér László személyesen akadályozta meg.

És bár itt fizikai kontaktus is volt, ez még csak négymilliót ért.

Az pedig, mikor elfoglalta Orbán Viktor helyét a rabszolgatörvény szavazásakor,

csak másfelet.

Az előző ciklusban

Szél Bernadettet büntette legtöbbször Kövér László.

Kövér László is használ sértő kifejezéseket, de önmagát, és egy kivételtől eltekintve más fideszes képviselőket sem büntet.

A Jobbik pedig készített egy videót, hogy szerintük mi mindenért szabhatott volna ki Kövér László már a fideszesekre is büntetéseket.

Pár részlet a videóból:

a Jobbikból egy csicskapártot csináltak szélsőjobboldali csürheként hőzöngtek a megkötött moslékkoalícióban önökre mindannyian vonatkozik be vannak darálva és be vannak töltve ebbe a Soros-kolbászba

Vadai Ágnest is előszeretettel bünteti Kövér László, legutóbb kétmillió forintra büntette, mert bekiabált. Bekiabálásban parlamenti akciózásban Tordai Bence a vezető, mint ahogy múlt hétig a kiszabott büntetésben is rekorder volt.

Kövér László a házszabályra hivatkozva minden büntetésnél a ház méltóságának a sérelmére hivatkozik. Épp ezért volt kíváncsi a lap arra, hogy a sokszor büntetett képviselők mit gondolnak, mit jelent ez a fogalom.

Az igazság az mindig megfelel a ház méltóságának, a hazugság meg minden körülmények között sérti a ház tiszteletét, akkor is, ha azt barokkos körmondatokban foglamazza meg a miniszterelnök. Amikor Soros-kolbászokról beszél az önmagában sérti a ház méltóságát

- vélekedett Jakab.

Azt már Tordai mondta, hogy ez egy remek kérdés:

Ezen 2010 óta sokat gondolkodunk. Szerintem a ház méltósága ott kezdődik, hogy érdemi viták vannak.

Szél Bernadett szerint a ház méltósága azt jelenti, hogy

nem hoznak törvénytelen törvényeket, és úgy látja, ez most zajlik.

Forrás:ATV.hu