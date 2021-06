Gyurcsány bekiabált a parlamentben, Kövér László ismét hozta a formáját

Gyurcsány Ferenc a parlament hétfői ülésén azt mondta, remélhetőleg ez az utolsó tavaszi ülésszak, amikor a kormánypártok adják a parlament többségét – írja az MTI.



A DK elnöke szerint a jelenlegi kormány ösztönpolitikát képvisel, a választók ösztöneire játszva, azokkal visszaélve megvonja a nemzettól a lehetőséget, hogy racionális vitában döntsön a jövőjéről. Azonban az emberek erre rájönnek majd és megbuktatják a kormányt.

Gyurcsány Ferenc szerint a kormány a nemzet javára hivatkozik, minden embertelen rendszer ezt tette, azt gondolta, hogy megváltoztatja a hazát, de a kormány veszíteni fog, ahogy az elődei is. Mintáik – Oroszország és Törökország – a világnak nem minták, hanem elrettentő példák – mondta.

Megjegyezte: a szeretet és a szerelem szabadságával megy szembe, amit a kormány tesz.

Dömötör Csaba azt mondta a képviselőnek, hogy az ösztönpolitikához az erőszakosság is hozzátartozik és „maguk ugyanolyan erőszakosak”, mint 2006-ban voltak. Művészeket, alkotmánybírókat, újságírókat, másként gondolkodókat fenyegetnek – sorolta az államtitkár.

Közölte: most demokrácia van, ennek következménye, hogy az erőszakos politika ellenzékben van, és az ország érdeke, hogy ez így is maradjon. A magyaroknak van tapasztalatuk a baloldali kormányzásból, és a baloldal most is adóemelést szeretne, szétszedné a családtámogatási rendszert, az egyesült európai államok keretében jogköröket adna át Brüsszelnek.

Gyurcsány Ferenc bekiabált az államtitkár felszólalása közben, amire Kövér László házelnök azt mondta,

ennek meglesz a következménye.

