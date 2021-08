Rusvai Miklós víruskutató szerint bár korábban úgy tűnt, hogy októberig meg lehet úszni a begyorsulást, ehhez ma már nagy szerencse kéne.

Kaposváron és Tatabányán is emelkedett múlt héten a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, Rusvai Miklós szerint azonban ez még nem a negyedik hullámot jelzi.

A virológus arra számít, hogy a koronavírus járvány szeptember közepén robbanhat be újra

Rusvai Miklós a delta variáns miatt már most is lassú növekedésre számít az adatokban, és azt is hozzátette, hogy nem olyan ideális a helyzet, mint tavaly nyáron, amikor napokon át nem volt covidos halott, valamint alacsonyabb volt a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is.

"Ez az állapot nem tér vissza, folyamatosan növekvő szinttel kell számítanunk, de begyorsulni nagy valószínűséggel csak szeptember második felében fog a negyedik hullám, kis szerencsével még ezt is kitolhatjuk néhány héttel"

- mondta még.

