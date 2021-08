Ujhelyi szerint hétfőn kezdődik a visszaszámlálás az Orbán-rezsim legyőzésére

Augusztus 23-án állnak a közvélemény elé a hétpárti egyesült ellenzék képviselőjelöltjei, ekkortól indul az ellenzéki előválasztás.

Az MSZP EP-képviselője, Ujhelyi István vasárnap tette közzé nyílt levelét a Facebook-oldalán, amelyben arról írt, hogy elindult a visszaszámlálás az Orbán-rezsim leváltására – vette észre a 168ora.hu.

Fotó: Facebook/Ujhelyi István dr.

A bejegyzés szerint augusztus 23-án, hétfőn válnak hivatalossá az ellenzéki előválasztás jelöltjei, ekkor indul az aláírásgyűjtés is, amely szeptember 6-ig tart. Az EP-képviselő szerint az aláírásgyűjtés a történelmi pillanatok egyike, ilyenre (ellenzéki előválasztás) még nem volt példa itthon, "kivételes idők, kivételes megoldások", ahogy írta.

Ujhelyi a bejegyzésében arra is kitért, hogy most indul az Orbán-rezsim szétrobbantása, és arra is felhívta a figyelmet, hogy már most látszanak a jelek arra ,hogy a NER Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjét látja a legesélyesebb ellenfélnek 2022-ben.

„Biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely képes lesz újraegyesíteni ezt az országot, képes lesz hidakat emelni az árkok fölé és végre a többség akaratának érvényt szerezni a kevesek gőgös uralkodása helyett. A rezsim is tudja ezt, nem véletlenül fordítanak minden energiát Budapest főpolgármesterének, Orbán legerősebb kihívójának lejáratására és megállítására. Nem fog sikerülni. A visszaszámlálás holnap elkezdődik”.

Ujhelyi szerint a jelenlegi hatalom

"mérhetetlen gerinctelenségét az mutatja meg, hogy a magára húzott nemzeti színű lepel alatt kilopta a nemzet vagyonát. Egy igazi hazafi tesz ilyet?! Együttműködést és nemzeti egységet hazudnak, közben minden erejükkel a magyarok egymásnak feszítésén dolgoznak, mert amíg mi egymással vagyunk elfoglalva, addig nekik könnyebb lopni. Orbánék azért fognak bukni, mert elvesztették a mértéket, a gőg és az arrogancia vált minden tettük mozgatójává, a kontrollvesztett habzsolás, a frusztrációból adódó kivagyiság eluralkodása lett mindennapivá. És ez még azt is annulálja, azt is értéktelenné teszi, ami egyébként az elmúlt tizenegy év pozitívumainak rövidke listájára íródott."

Forrás: 168ora.hu