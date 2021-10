Karácsony reagált: "Tudom, sokan rosszul érzik most magukat."

Ahogy arról korábban beszámoltunk elözönlötték a csalódott, felháborodott kommentek Karácsony Gergely közösségi oldalán megosztott bejegyzését a visszalépése után.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Közleményében reagált:

Egy baloldali jelölttel egy vereség számomra nem ér annyit, mint Orbán Viktor leváltása egy szélesebb koalícióval. Tudom, sokan rosszul érzik most magukat, de kérem, ha eddig bíztak bennem, bízzanak ebben a döntésemben is. Igen, Márki-Zay Péter nem baloldali, de egy széles koalícióban, amelyben megkerülhetetlen erők a zöld és baloldali pártok, képes legyőzni Orbán Viktor. '22-ben akkor van esély a győzelemre, ha most Péter nyeri az előválasztást.